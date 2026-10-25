Palermo-Carrarese 2-1, Hernani: «Vincere così davanti alla nostra gente è tanta roba. Abbiamo qualità, ma servono lavoro e umiltà»

Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al termine della sfida, Hernani, centrocampista rosanero, è intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera per analizzare il successo della squadra di Filippo Inzaghi, soffermandosi sulla prestazione, sulla propria condizione fisica e sul percorso intrapreso dal gruppo.

«È stata una partita difficile, che abbiamo preparato in settimana contro una squadra molto preparata, e questo ci dà fiducia nel nostro percorso. È tanta roba vincere una partita così davanti alla nostra gente».





Il brasiliano ha poi parlato delle proprie condizioni fisiche e del progressivo ritorno alla migliore forma dopo il percorso di recupero: «Sto bene. Abbiamo avuto un percorso di riabilitazione. Spero di continuare così e di avere sempre più minutaggio. Partite come questa e quella di Mantova ti danno più consapevolezza che la strada che stiamo intraprendendo è quella giusta».

Hernani non nasconde, però, che il Palermo avrebbe potuto gestire meglio il vantaggio, evitando di lasciare aperta la partita fino agli ultimi minuti: «Potevamo chiuderla prima? Assolutamente sì. Dobbiamo tenerci stretto quello che stiamo facendo di buono e guardare i dettagli di questa partita. L’abbiamo lasciata troppo aperta. Chi è entrato ci ha dato una mano, dobbiamo continuare sempre così».

Sul valore della squadra e sulle ambizioni stagionali, il centrocampista invita a mantenere equilibrio e concentrazione: «Dobbiamo pensare partita dopo partita, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo giocatori forti. Dobbiamo riuscire a mettere qualità, ma anche lavoro e umiltà. Abbiamo dimostrato tutti che abbiamo le qualità per giocare. Chi entra ci ha dato una grossa mano. Le partite sono molto vicine e abbiamo bisogno di tutti».

Un passaggio anche sullo spirito che caratterizza lo spogliatoio rosanero: «Siamo un bel gruppo. Noi cerchiamo di metterci a disposizione per quello che abbiamo e facciamo sempre il meglio per il Palermo, che viene prima di tutti noi».

Infine, Hernani si è soffermato su una delle sue caratteristiche tecniche, la conclusione dalla distanza: «È una mia caratteristica quella del tiro da fuori. Devo migliorare sempre di più».