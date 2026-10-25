Palermo-Carrarese 2-1, Rubino: «Il pareggio sarebbe stato giusto. Abbiamo giocato a viso aperto contro un Palermo micidiale»

La Carrarese esce sconfitta per 2-1 dal Renzo Barbera, ma Tommaso Rubino rivendica la prestazione della formazione toscana. L’attaccante della Carrarese, autore del momentaneo pareggio, è intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera al termine della sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi, analizzando l’andamento della gara, il sostegno dei tifosi e il lavoro svolto dal gruppo.

«Siamo partiti benissimo, potevamo andare subito in vantaggio, ma il Palermo si è difeso bene. Sono contentissimo del gruppo e della prestazione contro un Palermo micidiale. Ce la siamo giocata a viso aperto».





Rubino ha poi sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi della Carrarese, presenti anche nella trasferta siciliana: «I tifosi, lo sappiamo, ci aiutano sempre e vengono in tutte le trasferte. Sono il dodicesimo uomo in campo».

Il numero 10 della formazione toscana si è quindi soffermato sul momento decisivo della partita, quando, dopo aver trovato il pareggio al 74′, la Carrarese ha subito il nuovo vantaggio rosanero firmato da Vavassori.

«Dopo il pareggio probabilmente ci siamo abbassati per un fattore mentale. Loro hanno iniziato ad attaccare forte e noi a difenderci. Abbiamo preso gol su un rimpallo. La squadra era pimpante e attiva fino al 93′. Il pari sarebbe stato giusto».

Infine, Rubino ha parlato dell’impatto avuto dall’allenatore sul gruppo e del percorso intrapreso dalla squadra: «Il mister è arrivato durante la sosta e ci ha dato entusiasmo, ci ha unito come gruppo e ci ha dato la sua idea di calcio. Noi lo seguiamo, siamo un bel gruppo e andiamo avanti così».