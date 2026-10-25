Palermo-Carrarese 2-1, Inzaghi: «Questi punti valgono doppio. Dopo il pareggio potevamo crollare, invece abbiamo reagito»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva, consolidando il primato in classifica. Filippo Inzaghi, allenatore rosanero, è intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera al termine della partita, analizzando le difficoltà incontrate dalla sua squadra, la reazione dopo il pareggio degli ospiti e le scelte in vista della prossima sfida contro il Pisa.

«Ormai ho i capelli bianchi e sapevo quanto sarebbe stata dura questa partita. Non siamo partiti come dovevamo. La Carrarese con questo allenatore è ben allenata e sta bene. Questi punti valgono doppio. Il gol dell’1-1 ci poteva ammazzare, invece abbiamo fatto bene. Quando non siamo bellissimi dobbiamo essere così, tosti».


Il tecnico rosanero ha riconosciuto le difficoltà incontrate durante la gara, sottolineando anche le occasioni non sfruttate per chiudere anticipatamente l’incontro: «Su tante cose dobbiamo lavorare. Abbiamo avuto occasioni per il 2-0 e, se l’avessimo fatto, avremmo sofferto meno. In Serie B ci sono anche gli avversari. I numeri in casa sono impressionanti, dobbiamo continuare così senza montarci la testa. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, ha capito le difficoltà della gara».

Inzaghi ha poi risposto a una domanda sul possibile disappunto di Joel Pohjanpalo per le occasioni non concretizzate: «Non so. Ha fatto un’ottima gara, come tutti. La spinta del pubblico è normale che ti faccia venire voglia di regalare la vittoria e l’abbiamo fatto».

Con il prossimo impegno già alle porte, l’allenatore ha anticipato la necessità di ricorrere alle rotazioni per gestire le energie del gruppo: «Tra pochi giorni si rigioca, dovrò cambiare diversi giocatori. Questa partita ci ha fatto spendere energie».

Infine, Inzaghi è tornato sui diversi momenti della sfida e sulla capacità del Palermo di reagire dopo la rete del pareggio firmata da Rubino: «È stata una partita in cui ci sono state più gare. Sono partiti meglio di noi e abbiamo avuto l’occasione del 2-0. Quando hanno trovato il gol del pari potevamo andare in difficoltà, invece abbiamo reagito bene trovando un gol importante. Questa squadra può solo migliorare e questo è importante».

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