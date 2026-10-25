Palermo-Carrarese 2-1, gli highlights: Johnsen e Vavassori regalano la quarta vittoria consecutiva ai rosanero
Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una sfida combattuta, sbloccata al 26′ da Johnsen su assist di Hernani. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio con Rubino al 74′, ma cinque minuti più tardi Vavassori firma il gol decisivo, facendo esplodere gli oltre 31 mila tifosi presenti sugli spalti.
Una vittoria sofferta ma preziosa per la formazione di Filippo Inzaghi, che consolida il primato in classifica. Di seguito gli highlights della partita, con le reti e le azioni più importanti della sfida del Renzo Barbera.