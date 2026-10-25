Palermo-Carrarese 2-1, Inzaghi: «Vittoria meritata, questi punti valgono doppio. Pisa? Sarà una partita speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Filippo Inzaghi, allenatore rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo FC al termine della partita, commentando il successo contro la formazione toscana, la reazione della squadra dopo il pareggio e il prossimo impegno sul campo del Pisa.

«Siamo contenti, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e lo è stata. Questi punti valgono doppio, siamo contenti e pensiamo già alla prossima».


Il tecnico si è soffermato soprattutto sulla capacità dei rosanero di reagire dopo la rete dell’1-1, arrivata quando il Palermo aveva già avuto le occasioni per chiudere l’incontro.

«Sicuramente non aver fatto il 2-0 non era positivo nel momento in cui abbiamo preso il gol. Quello chiaramente, mentalmente, ci poteva abbattere. Però questa squadra ha già dimostrato tante volte che, quando potrebbe mollare o essere abbattuta, reagisce e lo fa in questo modo. Penso che alla fine abbia vinto una partita difficile, ma meritatamente».

Con 18 reti realizzate e il miglior attacco del campionato, Inzaghi si è detto soddisfatto della produzione offensiva, pur individuando ulteriori margini di crescita.

«Sono contento, oggi abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo essere più bravi. È chiaro che giocando così qualcosa dobbiamo concedere, però sono soddisfatto, la strada è giusta. Penso che questa squadra possa ancora migliorare molto».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla trasferta di mercoledì contro il Pisa, un appuntamento dal significato particolare per l’allenatore rosanero, protagonista della promozione in Serie A dei nerazzurri nella scorsa stagione.

«Stasera si festeggia per poco, mercoledì avremo una partita importante. Tornerò in uno stadio dove ho lasciato tanti amici, il cuore, una stagione fantastica. Sarà per me una partita speciale, la prepareremo al meglio».

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