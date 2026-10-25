Palermo-Carrarese 2-1, Hernani: «Siamo stati coraggiosi, non abbiamo mollato. Con umiltà possiamo fare grandi cose»

Il Palermo conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B superando 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera. Hernani, centrocampista rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo FC al termine della partita, analizzando il successo della squadra di Filippo Inzaghi, la propria prestazione e l’importanza del gruppo in vista dei prossimi impegni.

«È stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata così, però il gruppo è stato bravo. Abbiamo tenuto botta. Ancora una volta siamo stati molto coraggiosi, non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e abbiamo dimostrato di avere un grande valore».





Il brasiliano ha poi sottolineato quanto la striscia di quattro successi consecutivi possa rafforzare la consapevolezza della squadra: «Assolutamente, dobbiamo tenerci stretto quello che stiamo facendo, la strada che stiamo percorrendo. La partita di Mantova ti dà molta consapevolezza, ti dà molta fiducia».

Protagonista anche contro la Carrarese, con un contributo importante nelle azioni offensive del Palermo, Hernani si è soffermato sulla propria condizione e sul progressivo recupero del ritmo partita.

«Sono contento dei ragazzi e della mia prestazione. Piano piano sto prendendo sempre più ritmo. Questo fa parte del lavoro. Dobbiamo tenerci stretto quello che stiamo facendo e, come ho detto prima, la cosa più importante è il gruppo e il Palermo».

Nonostante l’ottimo momento dei rosanero, il centrocampista invita a mantenere i piedi per terra, indicando gli ingredienti necessari per affrontare un campionato lungo e impegnativo.

«Umiltà, lavoro, credere nei compagni, credere nei tifosi. Dobbiamo essere tutti insieme, anche con lo staff, dobbiamo essere un’unica cosa. Così affrontiamo un percorso difficile e partite come quella di oggi restando uniti. Con tanta umiltà, secondo me, abbiamo più possibilità di fare grandi cose».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla trasferta di mercoledì contro il Pisa, con pochi giorni a disposizione per recuperare le energie.

«Assolutamente, pensiamo al Pisa e dobbiamo lavorarci in questi giorni. Non abbiamo tanti giorni per lavorare, però dobbiamo sfruttare il riposo e fare quello che facciamo sempre».