Pisa-Palermo, Calabresi salta la sfida con i rosanero per squalifica. Tramoni in dubbio per un problema muscolare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Il Pisa si avvicina alla sfida di mercoledì contro il Palermo con qualche problema di formazione. Durante la partita contro il Verona, Arturo Calabresi ha rimediato un’ammonizione che gli costerà la squalifica, impedendogli di scendere in campo nel prossimo impegno contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Un’assenza certa per i nerazzurri, che devono fare i conti anche con le condizioni di Matteo Tramoni. Il giocatore non è disponibile per la gara contro il Verona a causa di un problema muscolare, la cui entità resta da valutare. Lo staff tecnico ha deciso di tenerlo a riposo con l’obiettivo di provare a recuperarlo in tempo per l’appuntamento di mercoledì contro il Palermo.


Le condizioni di Tramoni saranno quindi monitorate nei prossimi giorni, con la sua presenza contro i rosanero ancora in dubbio. Il Pisa, intanto, ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle proprie disponibilità: per la prima volta in questa stagione, il club nerazzurro non ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per la partita contro il Verona.

Una scelta che potrebbe rappresentare anche una forma di pretattica, in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Per Inzaghi, atteso dal ritorno a Pisa dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione, arrivano dunque le prime indicazioni sulle possibili assenze degli avversari.

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