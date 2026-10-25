Palermo Women, Chiappara: «Grande carattere e personalità. Una vittoria che ci dà consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo femminile

Il Palermo Women conquista una preziosa vittoria in trasferta contro l’Academy Abatese, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Dragotto. Al termine della sfida, Emanuele Chiappara, allenatore della formazione femminile rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo FC per commentare la prestazione delle sue giocatrici e l’importanza del risultato ottenuto.

«Le ragazze hanno fatto una grande partita, abbiamo proposto tanto e messo più attenzione rispetto alla scorsa settimana. La gara è stata molto difficile, le ragazze hanno dimostrato grande carattere, personalità e temperamento».


Il tecnico ha sottolineato i progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane, evidenziando la capacità di trasformare in risultato il lavoro svolto sul campo.

«Mi aspettavo una partita del genere perché ho visto segnali positivi nelle ultime gare. Oggi siamo riusciti a concretizzare, abbiamo lottato fino all’ultimo, nonostante il sussulto finale della squadra avversaria».

Chiappara ha poi rimarcato l’importanza della compattezza del gruppo, decisiva per difendere il vantaggio e conquistare tre punti preziosi.

«Siamo riusciti in maniera compatta a portare a casa un risultato importantissimo che ci dà molta consapevolezza rispetto al cammino fin qui fatto».

Infine, una dedica speciale alle protagoniste della vittoria e un pensiero personale per la moglie nel giorno del suo compleanno.

«La dedica per questa vittoria va alle ragazze che non si risparmiano mai e il mio pensiero personale va a mia moglie che oggi compie gli anni».

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