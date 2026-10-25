Serie B, Verona-Pisa 1-1: Marras risponde a Iannoni, nerazzurri a quota 14. Palermo sempre primo a +5, risultati e classifica finale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Si chiude sull’1-1 la sfida tra Hellas Verona e Pisa, disputata allo stadio Bentegodi e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27. I padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa con Iannoni, ma i toscani reagiscono e trovano il pareggio grazie a Marras, autore della rete decisiva all’84’.

Un risultato che consente al Pisa di salire a 14 punti, agganciando il Benevento al quinto posto, mentre il Verona raggiunge quota 9.


Con il pareggio del Bentegodi si completa l’ottava giornata, che vede il Palermo di Filippo Inzaghi saldamente al comando con 22 punti, cinque in più del Mantova secondo.

Verona-Pisa, primo tempo senza gol: Rao colpisce due pali nella stessa azione

La partita si apre con un Verona aggressivo, subito pericoloso con Mosquera, la cui conclusione viene deviata in calcio d’angolo.

Al 3′ ci prova anche Kastanos dalla distanza, ma Confente controlla senza difficoltà.

Il Pisa cresce progressivamente e all’11’ costruisce la prima grande occasione della partita.

Rao supera Zappa sulla sinistra, si accentra e lascia partire una conclusione potente dall’interno dell’area. Il pallone colpisce prima un palo e poi l’altro, attraversando lo specchio della porta senza terminare in rete.

Una doppia occasione clamorosa per i nerazzurri, con il Verona che riesce a salvarsi.

Al 19′ rispondono i padroni di casa con un colpo di testa di Slotsager sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Confente blocca.

Poco dopo arriva una tegola per Marco Baroni: De Battisti è costretto ad abbandonare il campo per infortunio e al suo posto entra Frese.

Nella seconda parte del primo tempo il Pisa prende maggiormente il controllo del gioco.

Al 38′ Rao torna pericoloso con una conclusione ravvicinata, respinta con il corpo da Edmundsson.

Nel finale è invece Zanon a impegnare Perilli, bravo a deviare in calcio d’angolo.

Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Iannoni sblocca il risultato al 51′: Verona avanti

La ripresa si apre con una nuova occasione per il Verona, ma il tentativo di Livramento viene respinto.

Al 51′ arriva il vantaggio dei gialloblù.

Sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra da Sarr, Iannoni trova il colpo di testa vincente e supera Confente, firmando l’1-0.

Il Pisa prova a reagire immediatamente, aumentando la pressione offensiva.

Al 55′ Loyola serve un pallone interessante per Rao, che conclude sull’esterno della rete.

Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco interviene dalla panchina, inserendo Pittarello, Marras e Leris per aumentare il peso offensivo della squadra.

Al 62′ proprio Leris si rende pericoloso di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Perilli riesce a respingere.

Marras firma l’1-1 all’84’: il Pisa evita la sconfitta

Il Verona prova a difendere il vantaggio, ma il Pisa continua a spingere alla ricerca del pareggio.

Al 67′ Suslov costruisce una buona occasione sulla destra, servendo Sarr sul secondo palo, ma l’attaccante non riesce a concludere.

I nerazzurri aumentano ulteriormente la pressione, costringendo la formazione di Baroni a difendersi nella propria metà campo.

Al 77′ Correia supera Slotsager e serve Loyola, che però non trova lo specchio della porta.

Al 79′ arriva un altro problema fisico per il Verona: Suslov è costretto a uscire per un infortunio muscolare, lasciando il posto a Lella.

La pressione del Pisa viene premiata all’84’.

Sugli sviluppi di un pallone arrivato nell’area gialloblù, Marras conclude di controbalzo e supera Perilli, realizzando la rete dell’1-1.

Un gol che permette alla formazione toscana di evitare la sconfitta e conquistare un punto importante in trasferta.

Verona-Pisa 1-1, il tabellino

Marcatori: Iannoni (V) 51′, Marras (P) 84′.

HELLAS VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Kastanos; Livramento, Mosquera, Sarr.

A disposizione: Leali, Frese, Suslov, Mulattieri, Harroui, Lella, Dawidowicz, Calabrese, Akalé, Fallou, Sezonienko, Ekuban.

Allenatore: Marco Baroni.

PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Primasso, Angori; Zanon, Loyola, Correia, Bozhinov; Moreo, Rao; Petagna.

A disposizione: Scuffet, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Pittarello, Ferrah, Esteves, Vural, Marras, Coppola, Piccinini, Leone.

Allenatore: Paolo Bianco.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Andrea Zezza di Ostia Lido.

Serie B, tutti i risultati dell’8ª giornata

Partita Risultato
Arezzo-Benevento 0-3
Avellino-Padova 0-1
Catanzaro-Ascoli 1-6
Cremonese-Juve Stabia 0-1
Empoli-L.R. Vicenza 0-2
Modena-Cesena 3-0
Palermo-Carrarese 2-1
Südtirol-Sampdoria 1-1
Virtus Entella-Mantova 0-1
Hellas Verona-Pisa 1-1

Serie B, classifica aggiornata dopo l’8ª giornata

Pos. Squadra Pt G V N P
1 Palermo 22 8 7 1 0
2 Mantova 17 8 5 2 1
3 Modena 16 8 5 1 2
4 Ascoli 15 8 4 3 1
5 Pisa 14 8 4 2 2
6 Benevento 14 8 4 2 2
7 Südtirol 13 8 3 4 1
8 Avellino 11 8 3 2 3
9 Padova 10 8 3 1 4
10 Arezzo 10 8 3 1 4
11 Virtus Entella 9 8 2 3 3
12 Hellas Verona 9 8 2 3 3
13 L.R. Vicenza 9 8 2 3 3
14 Juve Stabia* 8 8 3 3 2
15 Cesena 8 8 1 5 2
16 Empoli 7 8 2 1 5
17 Carrarese 7 8 2 1 5
18 Cremonese 6 8 1 3 4
19 Sampdoria 5 8 1 2 5
20 Catanzaro 4 8 1 1 6

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Palermo, primato consolidato: mercoledì lo scontro con il Pisa

Il pareggio del Bentegodi completa un’ottava giornata favorevole al Palermo, che mantiene cinque punti di vantaggio sul Mantova e sei sul Modena.

La squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato la settima vittoria stagionale superando la Carrarese per 2-1 al Renzo Barbera, confermandosi imbattuta dopo otto incontri.

Il prossimo appuntamento metterà proprio i rosanero di fronte al Pisa.

Mercoledì 28 ottobre alle ore 19, la formazione siciliana sarà impegnata in trasferta contro i nerazzurri di Paolo Bianco, saliti a quota 14 grazie al pareggio contro il Verona.

Una sfida importante per entrambe le squadre: il Palermo cercherà di consolidare ulteriormente il primato, mentre il Pisa proverà ad accorciare le distanze dalla vetta.

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