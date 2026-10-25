Serie A, la Juventus espugna il “Via del Mare”: Lecce battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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LECCE, ITALY - OCTOBER 25: Weston McKennie of Juventus during the Serie A match between US Lecce and Juventus at Stadio Via del Mare on October 25, 2026 in Lecce, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Al “Via del Mare”, termina il match dell’8a giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. Tornano alla vittoria i bianconeri, che si impongono per 0-2 sui salentini: decisive le reti nella prima metà di gioco di Mckennie e Douglas Luiz, che regalano i tre punti agli uomini di Spalletti.

Approcciano meglio l’incontro la formazione ospite, che al 29′ riesce a trovare la via del gol: calcio di punizione battuto a sorpresa, con Mckennie che si inserisce e anticipa Falcone, sbloccando il risultato. Prima della fine del primo tempo c’è spazio anche per il raddoppio bianconero, con un destro dal limite di Douglas Luiz che entra con l’aiuto del palo.


Ad inizio ripresa il Lecce ha subito una grande occasione per riaprire l’incontro: Maleh ci prova da fuori area, deviazione di Bremer e palla che sfiora la traversa. Gli uomini di Spalletti prendono in mano le redini della gara, gestendo bene il risultato. Nel finale gli ospiti vanno vicini anche al gol del 3-0, con il tiro a giro di Woltemade che, però, termina alto.

Tre punti importanti per la Juventus, che si porta a sole 3 lunghezze dalla quarta posizione occupata dal Como. Battuta d’arresto per il Lecce, che resta fermo a quota 9 punti. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 22

Lazio – 22

Roma – 18

Como – 17

Milan – 15

Frosinone – 14

Juventus – 14

Torino – 13

Cagliari – 13

Napoli – 11

Atalanta – 10

Lecce – 9

Bologna – 8

Sassuolo – 8

Monza – 7

Genoa – 7

Udinese – 4

Fiorentina – 4

Parma – 4

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