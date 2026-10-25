Palermo-Carrarese, il Barbera risponde presente: 31.351 spettatori per la sfida dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo padova 2-1 (137) TIFOSI CURVA NORD

Grande partecipazione di pubblico allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Carrarese, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Sono 31.351 i titoli di accesso emessi per il ritorno casalingo della formazione allenata da Filippo Inzaghi, che ritrova il proprio pubblico dopo oltre un mese.

Nel dettaglio, sono 14.351 i biglietti venduti, di cui 118 destinati ai sostenitori ospiti della Carrarese. A questi si aggiungono i 17.000 abbonamenti sottoscritti dai tifosi rosanero, per un totale complessivo di 31.351 titoli emessi.


Numeri importanti che confermano il sostegno della piazza palermitana alla squadra di Inzaghi, impegnata a consolidare il primato in classifica. Il Barbera si conferma così uno dei punti di forza del Palermo, con oltre 31 mila titoli di accesso emessi per la sfida contro la formazione toscana.

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