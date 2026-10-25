Palermo-Carrarese, Pagliuca furioso in tribuna stampa alla fine del primo tempo: «Mi avete rotto il co, ma che co fate? Dovete darvi una svegliata»
Momenti di grande tensione allo stadio Renzo Barbera al termine del primo tempo di Palermo-Carrarese, conclusosi sul risultato di 1-0 per i rosanero grazie alla rete di Dennis Johnsen. Guido Pagliuca, allenatore della formazione toscana, sta seguendo la partita dalla tribuna stampa a causa della squalifica, ma non è riuscito a trattenere la rabbia per quanto visto in campo.
Il tecnico della Carrarese, visibilmente furioso, si è lasciato andare a un duro sfogo alla fine della prima frazione, mentre era al telefono con la panchina, alzando ripetutamente la voce.
«Mi avete rotto il co, ma che co fate? Dovete darvi una svegliata».
Parole urlate con grande nervosismo, accompagnate da altre espressioni pronunciate a voce alta ma non chiaramente comprensibili.
Una reazione particolarmente accesa quella di Pagliuca, costretto a seguire dalla tribuna stampa la sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Il tecnico toscano non può guidare direttamente i suoi dalla panchina, affidata per l’occasione al match analyst Riccardo Carbone.