Palermo-Carrarese, Pagliuca furioso in tribuna stampa alla fine del primo tempo: «Mi avete rotto il co, ma che co fate? Dovete darvi una svegliata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
42839276-74d7-4c13-a747-a3cd0b213dc2

Momenti di grande tensione allo stadio Renzo Barbera al termine del primo tempo di Palermo-Carrarese, conclusosi sul risultato di 1-0 per i rosanero grazie alla rete di Dennis Johnsen. Guido Pagliuca, allenatore della formazione toscana, sta seguendo la partita dalla tribuna stampa a causa della squalifica, ma non è riuscito a trattenere la rabbia per quanto visto in campo.

Il tecnico della Carrarese, visibilmente furioso, si è lasciato andare a un duro sfogo alla fine della prima frazione, mentre era al telefono con la panchina, alzando ripetutamente la voce.


«Mi avete rotto il co, ma che co fate? Dovete darvi una svegliata».

Parole urlate con grande nervosismo, accompagnate da altre espressioni pronunciate a voce alta ma non chiaramente comprensibili.

Una reazione particolarmente accesa quella di Pagliuca, costretto a seguire dalla tribuna stampa la sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Il tecnico toscano non può guidare direttamente i suoi dalla panchina, affidata per l’occasione al match analyst Riccardo Carbone.

Altre notizie

a1ebd4df-84f8-4706-828a-fe275dd3d2bd

Palermo-Carrarese, Pasciuti: «Orgogliosi di giocare al Barbera davanti a un pubblico del genere. Ce la giocheremo con le nostre armi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
eefc88d5-616b-404d-9d6d-767e7a445472

Palermo-Carrarese, Osti: «Speriamo di regalare una gioia ai nostri magnifici tifosi. Dovremo essere più duri del marmo di Carrara»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (72) pohjanpalo

Palermo-Carrarese LIVE, la cronaca in diretta dal Renzo Barbera: risultato, gol e aggiornamenti in tempo reale

Katia Virzì Ottobre 25, 2026
pagliuca

Palermo-Carrarese, Pagliuca squalificato seguirà la partita dalla tribuna stampa del Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo mantova logo coppa italia (106) perin

Palermo-Carrarese, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi per la sfida del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Screenshot 2026-10-25 090201

Il Tirreno: “Carrarese, esame di maturità”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo padova 2-1 (104) inzaghi

Tuttosport: “Palermo, Inzaghi cerca il poker per restare in fuga: «Se non vinciamo, il successo di Mantova conta zero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo mantova logo coppa italia (69) magnani d'angelo

Repubblica Palermo: “Rosa, sfida alla Carrarese occasione per allungare. Ma Inzaghi non si fida”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo sampdoria 3-1 (87) Makoumbou bani tutino

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Bani titolare, Hernani dal primo minuto. Inzaghi conferma il 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo mantova logo coppa italia (110) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi avverte sulla Carrarese: «La partita più complicata del campionato». Bani da valutare, Palumbo out”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (112) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, Barbera sotto controllo dopo lo sciame sismico: più vigili del fuoco per la sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo padova 2-1 (73) bani pastina sorrentino

Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Bani titolare, Hernani al posto di Palumbo. Le scelte di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026

Ultimissime

42839276-74d7-4c13-a747-a3cd0b213dc2

Palermo-Carrarese, Pagliuca furioso in tribuna stampa alla fine del primo tempo: «Mi avete rotto il co, ma che co fate? Dovete darvi una svegliata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
a1ebd4df-84f8-4706-828a-fe275dd3d2bd

Palermo-Carrarese, Pasciuti: «Orgogliosi di giocare al Barbera davanti a un pubblico del genere. Ce la giocheremo con le nostre armi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
eefc88d5-616b-404d-9d6d-767e7a445472

Palermo-Carrarese, Osti: «Speriamo di regalare una gioia ai nostri magnifici tifosi. Dovremo essere più duri del marmo di Carrara»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (72) pohjanpalo

Palermo-Carrarese LIVE, la cronaca in diretta dal Renzo Barbera: risultato, gol e aggiornamenti in tempo reale

Katia Virzì Ottobre 25, 2026
pagliuca

Palermo-Carrarese, Pagliuca squalificato seguirà la partita dalla tribuna stampa del Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026