Palermo-Carrarese, Pasciuti: «Orgogliosi di giocare al Barbera davanti a un pubblico del genere. Ce la giocheremo con le nostre armi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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A pochi minuti dal fischio d’inizio di Palermo-Carrarese, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, il direttore sportivo della formazione toscana, Lorenzo Pasciuti, ha espresso tutto l’orgoglio del club per la possibilità di affrontare i rosanero nella cornice dello stadio Renzo Barbera.

«Siamo molto orgogliosi di giocare in questo stadio contro un pubblico del genere. Ce la giocheremo con le nostre armi».


Parole che testimoniano il rispetto della Carrarese per il Palermo e per il calore della tifoseria rosanero, senza però rinunciare alla volontà di giocarsi le proprie possibilità. La formazione toscana si presenta al Barbera determinata a mettere in difficoltà la squadra allenata da Filippo Inzaghi, capolista del campionato.

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