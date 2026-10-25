Palermo-Carrarese, Osti: «Speriamo di regalare una gioia ai nostri magnifici tifosi. Dovremo essere più duri del marmo di Carrara»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Palermo-Carrarese, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare l’incontro in programma allo stadio Renzo Barbera.

Il dirigente del Palermo ha rivolto un pensiero ai sostenitori rosanero, sottolineando l’importanza di affrontare con determinazione la formazione toscana.





«Speriamo di regalare una gioia ai nostri magnifici tifosi. Dovremo essere più duri del marmo di Carrara».

Un messaggio breve ma significativo quello di Osti, che ha voluto richiamare la squadra alla massima determinazione, utilizzando proprio il celebre marmo di Carrara come metafora della durezza necessaria per affrontare la partita. L’obiettivo del Palermo è conquistare altri tre punti davanti al proprio pubblico e proseguire la corsa in vetta alla classifica.