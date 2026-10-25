Palermo-Carrarese LIVE, la cronaca in diretta dal Renzo Barbera: risultato, gol e aggiornamenti in tempo reale

Il Palermo torna al Renzo Barbera dopo oltre un mese e affronta questo pomeriggio la Carrarese reduce da due vittorie consecutive. I rosanero dovranno cercare di consolidare il primato e la distanza dalle inseguitirici affrontando una squadra in ripresa come quella guidata da Pagliuca.

Nelle scelte iniziali Filippo Inzaghi conferma gran parte dell’undici protagonista della vittoria di Mantova, apportando due modifiche importanti. La prima riguarda la difesa, dove Giangiacomo Magnani parte titolare al posto di Mattia Bani, reduce dall’intervento alla mano e inizialmente in panchina. Confermati Cassandro, Ceccaroni e Augello davanti a Perin. A centrocampo spazio a Segre, capitano di giornata, e Ranocchia, mentre sulla trequarti torna Hernani dal primo minuto, complice l’indisponibilità di Antonio Palumbo. Ai suoi lati agiranno Vavassori e Johnsen, con Pohjanpalo riferimento offensivo.





Novità anche nella Carrarese, che si presenta al Barbera con Topalovic titolare e Rubino inizialmente in panchina. La formazione toscana si affida a Pizzignacco tra i pali, con Oliana, Ruggeri e Reale in difesa. A centrocampo spazio a Rouhi, Schiavi, Braunöder, Martini e Parlanti, mentre davanti agiranno Abiuso e Topalovic. Assente dalla panchina il tecnico Guido Pagliuca, squalificato: a guidare la squadra sarà Riccardo Carbone.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 96 Magnani, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (cap.), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo. A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 99 Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): 1 Pizzignacco; 33 Reale, 6 Oliana, 13 Ruggeri; 73 Rouhi, 18 Schiavi (cap.), 23 Braunöder, 28 Martini, 77 Parlanti; 9 Abiuso, 17 Topalovic. A disposizione: 12 Garofani, 30 Ravaglia, 5 Macchioni, 8 Khafi, 10 Rubino, 11 Cissé, 20 Esteves, 32 Finotto, 41 Romani, 70 Cudrig, 78 Guercio, 91 Marconi. Allenatore: Guido Pagliuca (squalificato). In panchina Riccardo Carbone.

ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro. Assistenti: Filippo Meli di Parma e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1. VAR: Valerio Marini di Roma 1. AVAR: Davide Ghersini di Genova.

NOTE:

MARCATORI: