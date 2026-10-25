Palermo-Carrarese, Pagliuca squalificato seguirà la partita dalla tribuna stampa del Renzo Barbera
Situazione particolare allo stadio Renzo Barbera in occasione della sfida tra Palermo e Carrarese, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Guido Pagliuca, allenatore della formazione toscana, assisterà alla partita dalla tribuna stampa dell’impianto palermitano, non potendo accomodarsi in panchina a causa della squalifica.
Il tecnico della Carrarese seguirà dunque da una posizione insolita la sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi, mentre a guidare la squadra a bordo campo sarà Riccardo Carbone, match analyst del club toscano.
Una situazione resa ancora più particolare dall’assenza del viceallenatore Loureiro Batista, anche lui squalificato. Pagliuca sarà quindi costretto a osservare dalla tribuna stampa i suoi giocatori, impegnati contro la capolista rosanero davanti al pubblico del Barbera.