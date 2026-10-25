Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: rimonta nerazzurra nel recupero, Zielinski decisivo su rigore al 95′. Lazio sempre prima, classifica aggiornata
Finale incredibile a San Siro, dove l’Inter supera la Fiorentina per 2-1 nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27. I nerazzurri ribaltano lo svantaggio nei minuti conclusivi grazie al gol di Marcus Thuram al 90′ e al calcio di rigore trasformato da Piotr Zielinski al 95′.
Una rimonta che permette all’Inter di conquistare tre punti pesantissimi nella corsa al vertice, portandosi a quota 22 punti e agganciando la Lazio al primo posto.
Grande amarezza per la Fiorentina, che dopo essere passata in vantaggio con Jimenez al 65′ vede sfumare prima la vittoria e poi anche il pareggio.
Inter-Fiorentina, primo tempo senza reti: nella ripresa segna Jimenez
La sfida di San Siro si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che chiudono il primo tempo sullo 0-0.
Nella ripresa è la Fiorentina a trovare il vantaggio. Al 65′ Jimenez porta avanti la formazione viola, sorprendendo i nerazzurri e indirizzando momentaneamente la partita a favore degli ospiti.
L’Inter prova a reagire attraverso le sostituzioni, inserendo nuove energie nel reparto offensivo e a centrocampo.
Al 64′ entrano Bonny ed Esposito, mentre al 77′ arriva il momento di Dimarco. Successivamente trovano spazio anche Zielinski e Sucic.
La Fiorentina cerca di difendere il vantaggio, ma nel finale la pressione nerazzurra diventa decisiva.
Thuram pareggia al 90′, Zielinski completa la rimonta al 95′
Quando la Fiorentina sembra ormai vicina a conquistare tre punti preziosi, arriva il gol del pareggio.
Al 90′ Marcus Thuram, servito da Diouf, firma l’1-1 e riporta l’Inter in partita.
Ma le emozioni non sono finite.
Al 95′ i nerazzurri conquistano un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Piotr Zielinski, che trasforma il penalty e completa una rimonta clamorosa.
San Siro esplode per il 2-1, mentre la Fiorentina si ritrova sconfitta dopo aver condotto la partita fino agli ultimi minuti.
Inter prima insieme alla Lazio: 22 punti per entrambe
Grazie alla vittoria contro la Fiorentina, l’Inter raggiunge quota 22 punti in otto giornate, agganciando la Lazio in testa alla classifica.
I nerazzurri mantengono l’imbattibilità stagionale, portando il proprio bilancio a sette vittorie e un pareggio.
La Lazio conserva il primo posto per la migliore differenza reti, ma adesso la formazione milanese è appaiata ai biancocelesti.
Alle loro spalle resta la Roma, terza con 18 punti, seguita dal Como a quota 17.
La Fiorentina rimane invece ferma a 4 punti, scivolando ulteriormente nelle zone basse della graduatoria.
Serie A, classifica aggiornata dopo Inter-Fiorentina 2-1
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|1
|Lazio
|22
|8
|7
|1
|0
|2
|Inter
|22
|8
|7
|1
|0
|3
|Roma
|18
|8
|5
|3
|0
|4
|Como
|17
|8
|5
|2
|1
|5
|Milan
|15
|7
|4
|3
|0
|6
|Frosinone
|13
|8
|4
|1
|3
|7
|Torino
|13
|8
|4
|1
|3
|8
|Cagliari
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|Juventus
|11
|7
|3
|2
|2
|10
|Napoli
|11
|8
|3
|2
|3
|11
|Atalanta
|9
|7
|3
|0
|4
|12
|Lecce
|9
|7
|3
|0
|4
|13
|Bologna
|8
|8
|2
|2
|4
|14
|Sassuolo
|8
|8
|2
|2
|4
|15
|Monza
|7
|8
|2
|1
|5
|16
|Udinese
|4
|7
|1
|1
|5
|17
|Fiorentina
|4
|8
|1
|1
|6
|18
|Genoa
|4
|8
|1
|1
|6
|19
|Parma
|4
|8
|1
|1
|6
|20
|Venezia
|3
|7
|1
|0
|6
Classifica aggiornata al risultato finale di Inter-Fiorentina. Alcune squadre devono ancora completare l’ottava giornata.
Inter, una rimonta che vale il primato
Il successo contro la Fiorentina rappresenta una vittoria importante per l’Inter, capace di ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa.
Il gol di Thuram al 90′ e il rigore trasformato da Zielinski al 95′ regalano ai nerazzurri tre punti fondamentali e l’aggancio alla Lazio in vetta.
La Fiorentina, invece, deve fare i conti con una sconfitta particolarmente amara. Dopo aver accarezzato la possibilità di espugnare San Siro, la formazione viola torna a casa senza punti.
La lotta per il primo posto si fa sempre più interessante, con Lazio e Inter appaiate a quota 22 e la Roma pronta a inseguire.