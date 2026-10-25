Palermo-Carrarese, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi per la sfida del Barbera

Tutto pronto allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Carrarese, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27, in programma oggi alle ore 15. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Filippo Inzaghi che conferma gran parte dell’undici protagonista della vittoria di Mantova, apportando due modifiche importanti.

La prima riguarda la difesa, dove Giangiacomo Magnani parte titolare al posto di Mattia Bani, reduce dall’intervento alla mano e inizialmente in panchina. Confermati Cassandro, Ceccaroni e Augello davanti a Perin. A centrocampo spazio a Segre, capitano di giornata, e Ranocchia, mentre sulla trequarti torna Hernani dal primo minuto, complice l’indisponibilità di Antonio Palumbo. Ai suoi lati agiranno Vavassori e Johnsen, con Pohjanpalo riferimento offensivo.





Novità anche nella Carrarese, che si presenta al Barbera con Topalovic titolare e Rubino inizialmente in panchina. La formazione toscana si affida a Pizzignacco tra i pali, con Oliana, Ruggeri e Reale in difesa. A centrocampo spazio a Rouhi, Schiavi, Braunöder, Martini e Parlanti, mentre davanti agiranno Abiuso e Topalovic. Assente dalla panchina il tecnico Guido Pagliuca, squalificato: a guidare la squadra sarà Riccardo Carbone.

Il Palermo arriva alla sfida da capolista con 19 punti, mentre la Carrarese occupa la parte bassa della classifica con 7 punti. I rosanero cercano la quarta vittoria consecutiva per consolidare il primato davanti al proprio pubblico.

Palermo-Carrarese, le formazioni ufficiali

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 96 Magnani, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (cap.), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): 1 Pizzignacco; 33 Reale, 6 Oliana, 13 Ruggeri; 73 Rouhi, 18 Schiavi (cap.), 23 Braunöder, 28 Martini, 77 Parlanti; 9 Abiuso, 17 Topalovic.

A disposizione: 12 Garofani, 30 Ravaglia, 5 Macchioni, 8 Khafi, 10 Rubino, 11 Cissé, 20 Esteves, 32 Finotto, 41 Romani, 70 Cudrig, 78 Guercio, 91 Marconi.

Allenatore: Guido Pagliuca (squalificato). In panchina Riccardo Carbone.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Filippo Meli di Parma e Luca Chiavaroli di Pescara.

Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1.

VAR: Valerio Marini di Roma 1.

AVAR: Davide Ghersini di Genova.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Calcio d’inizio: ore 15:00.