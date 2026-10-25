Il Tirreno: “Carrarese, esame di maturità”

La Carrarese si prepara ad affrontare il Palermo capolista in una delle trasferte più impegnative della stagione. Oggi alle ore 15, allo stadio Renzo Barbera, gli azzurri saranno chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, dopo due vittorie consecutive. Come racconta Luca Santoni su Il Tirreno, la sfida contro i rosanero rappresenta un vero esame di maturità per la formazione toscana, attesa da un ciclo di tre partite in una settimana.

Secondo quanto riportato da Luca Santoni sulle colonne de Il Tirreno, la Carrarese dovrà fare a meno del tecnico Guido Pagliuca e del suo vice Loureiro Batista, entrambi squalificati. A dirigere la squadra dalla panchina sarà il match analyst Riccardo Carbone, chiamato a gestire una gara particolarmente delicata contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi.





Restano inoltre da valutare le condizioni di alcuni calciatori. Come evidenzia Luca Santoni su Il Tirreno, Pagliuca ha spiegato che dalla precedente partita sono emersi alcuni problemi fisici: «La partita di sabato scorso ha lasciato qualche defezione all’interno della rosa, qualche giocatore non è al meglio della condizione. Valuteremo con il dottore la strada migliore, anche alla luce dei tanti impegni ravvicinati». Restano indisponibili Vujevic, Dagba e Bonfanti.

Sul piano tattico, la Carrarese dovrebbe confermare il 3-5-2, con Pizzignacco tra i pali e una difesa composta da Ruggeri, Oliana e Reale. A centrocampo spazio a Schiavi, Braunöder e Parlanti, mentre in attacco agiranno Rubino e Abiuso. Secondo Luca Santoni de Il Tirreno, l’obiettivo sarà soprattutto mantenere solidità e compattezza, provando a sfruttare le occasioni concesse dai rosanero.

La gara sarà diretta da Mattia Drigo di Portogruaro, assistito da Filippo Meli di Parma e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale Marco Perri della sezione arbitrale di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Davide Ghersini di Genova.