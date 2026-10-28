Pisa-Palermo, Inzaghi: «C’è rammarico ma va bene così, non era facile reagire. Bani e Pierozzi…»

Al termine del pareggio per 3-3 contro il Pisa all’Arena Garibaldi, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, commentando una gara ricca di emozioni e sottolineando la reazione della sua squadra dopo un primo tempo complicato. Il tecnico rosanero ha parlato anche delle condizioni degli infortunati e delle voci relative al suo futuro.

«È stata una grande partita tra due grandi squadre. A fine primo tempo avremmo firmato per il pareggio, mentre dopo il 2-3 c’è un po’ di rammarico. Ma va bene così, non era facile reagire dopo aver subito due gol su un campo difficile», ha dichiarato Inzaghi, soddisfatto della risposta dei suoi nella ripresa.

Sulle scelte di formazione e sul turnover, l’allenatore ha aggiunto: «Nessuno stravolgimento, poi magari se avessimo vinto nessuno ne avrebbe parlato».

Inzaghi ha quindi fatto il punto sulle condizioni di Bani e Pierozzi, usciti dal campo per problemi fisici: «Bani? Probabilmente ha rimediato un muscolare, mentre a Pierozzi è uscita una spalla».

Il tecnico rosanero ha poi espresso il desiderio di raggiungere insieme al Pisa il massimo campionato: «Sarebbe il mio sogno vedere queste due squadre andare in Serie A insieme. Il Pisa lotterà con noi fino alla fine, stasera è stata una partita di una categoria diversa».

Infine, Inzaghi ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile addio al Pisa, preferendo non alimentare ulteriori voci: «Preferisco non rispondere, sono state scritte diverse inesattezze».



