Pisa-Palermo, Inzaghi: «C’è rammarico ma va bene così, non era facile reagire. Bani e Pierozzi…»
«È stata una grande partita tra due grandi squadre. A fine primo tempo avremmo firmato per il pareggio, mentre dopo il 2-3 c’è un po’ di rammarico. Ma va bene così, non era facile reagire dopo aver subito due gol su un campo difficile», ha dichiarato Inzaghi, soddisfatto della risposta dei suoi nella ripresa.
Sulle scelte di formazione e sul turnover, l’allenatore ha aggiunto: «Nessuno stravolgimento, poi magari se avessimo vinto nessuno ne avrebbe parlato».
Inzaghi ha quindi fatto il punto sulle condizioni di Bani e Pierozzi, usciti dal campo per problemi fisici: «Bani? Probabilmente ha rimediato un muscolare, mentre a Pierozzi è uscita una spalla».
Il tecnico rosanero ha poi espresso il desiderio di raggiungere insieme al Pisa il massimo campionato: «Sarebbe il mio sogno vedere queste due squadre andare in Serie A insieme. Il Pisa lotterà con noi fino alla fine, stasera è stata una partita di una categoria diversa».
Infine, Inzaghi ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile addio al Pisa, preferendo non alimentare ulteriori voci: «Preferisco non rispondere, sono state scritte diverse inesattezze».