Pisa-Palermo, Peda: «Siamo una grande squadra, peccato per il gol nel finale»

Patryck Peda ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo il pareggio per 3-3 contro il Pisa, gara nella quale il difensore rosanero ha trovato anche la via del gol. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Filippo Inzaghi è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa, senza però riuscire a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Analizzando la partita, Peda ha dichiarato: «Una bella partita, tutte e due le squadre sono veramente grande squadre. Tanti giocatori fortissimi, allora sapevamo che la partita non era facile, però sicuramente nel primo tempo abbiamo iniziato male. Poi siamo usciti, nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo fatto vedere che siamo una squadra veramente brava. Poi è finita 3-3, solo questo posso dire».

Il difensore ha poi raccontato le sensazioni vissute all’intervallo con la squadra sotto di due gol: «Cosa ci ha detto Inzaghi? Sicuramente non era felice perché abbiamo preso due gol. Devo rivedere perché non ho ancora visto, però penso che potevamo fare meglio. Sicuramente non è facile finire il primo tempo 2-0 fuori casa, però come ho detto prima siamo una grande squadra e siamo riusciti a fare 3-2, poi peccato per il gol».

La rimonta rappresenta comunque un segnale importante per il gruppo, che continua a dimostrare le proprie ambizioni in campionato. A tal proposito, Peda ha sottolineato: «Penso che facciamo vedere dall’inizio campionato che possiamo fare grande campionato e stiamo continuando a fare questo».

Per il difensore polacco, la rete realizzata contro il Pisa ha avuto un significato speciale, anche perché si trattava della sua prima partita da titolare in questa stagione. «Fare gol è sempre spettacolare. Poi dall’inizio campionato non ho trovato tanto spazio, questa era la mia prima partita da titolare, poi con il gol è ancora più bello, sono molto felice», ha spiegato.

Peda ha quindi commentato la capacità del Palermo di trovare la via della rete con tanti giocatori diversi, arrivati ormai all’undicesimo marcatore stagionale: «Va bene, basta vedere i giocatori che abbiamo, segnano tutti».

Infine, il difensore ha rivolto l’attenzione al prossimo impegno contro il Vicenza, in programma a pochi giorni di distanza dalla sfida con i nerazzurri: «Manca poco tempo, allora bisogna recuperare e pensare solo della partita».



