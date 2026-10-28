Pisa-Palermo, Inzaghi: «Grande secondo tempo, ora pensiamo alla prossima partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Filippo Inzaghi ha commentato in mixed zone il pareggio per 3-3 del suo Palermo sul campo del Pisa, al termine di una gara ricca di emozioni. I rosanero, sotto di due reti all’intervallo, sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa, prima di essere raggiunti nel finale. Il tecnico si è detto soddisfatto della reazione della squadra, guardando già al prossimo impegno e soffermandosi anche sulle emozioni del ritorno all’Arena Garibaldi.

Sulla rimonta e sul risultato finale, Inzaghi ha dichiarato: «Sì, sì, è un grande risultato perché visto il primo tempo era quasi impensabile. Invece la squadra è stata straordinaria, in 20 minuti ha ribaltato la partita, ha avuto la palla del 4-2 con Pohjanpalo. Rimane un po’ di rammarico, però penso che alla fine sia stata una grande partita e forse il risultato giusto».

Il tecnico ha poi espresso tutto il proprio orgoglio per la prestazione dei suoi contro una squadra che conosce bene: «Molto, molto, perché conosco la forza del Pisa e sapevo che in uno stadio così ribaltarla in questo modo non era semplice. Per cui teniamoci questa grande reazione, questo grande secondo tempo e adesso pensiamo a domenica a riempire il nostro stadio e a vincere questa partita che diventa fondamentale».

Il Palermo può inoltre festeggiare un avvio di campionato da record, con 23 punti conquistati nelle prime nove giornate. Inzaghi, tuttavia, preferisce mantenere alta la concentrazione: «Sono contento, però quello che abbiamo fatto conta poco. Bisogna guardare la prossima partita perché sarà complicata, avremo poco recupero, perché abbiamo perso due giocatori infortunati, però abbiamo una rosa all’altezza e sono sicuro che domenica faremo una grande gara».

Infine, spazio alle emozioni personali per il ritorno a Pisa, una piazza che ha avuto un ruolo importante nella carriera dell’allenatore rosanero. Inzaghi non ha nascosto la propria commozione: «Arrivare qui non è stato semplice a livello morale, è bellissimo rivedere questo stadio, i miei giocatori e questo pubblico che mi ha dato tanto».

Il tecnico ha concluso con un augurio che accomuna le due tifoserie e che rappresenta il suo desiderio per il finale di stagione: «Sono felice e ho un sogno nel cuore, che è vedere queste due squadre in Serie A a fine campionato e speriamo che sia vero».


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