Repubblica Palermo: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Hernani e Vavassori cambiano la partita. Gyasi bocciato con 4,5”

Il Palermo conquista un pareggio spettacolare sul campo del Pisa, rimontando due reti di svantaggio prima di subire il definitivo 3-3. Nelle pagelle firmate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i migliori della formazione rosanero sono Hernani e Vavassori, entrambi premiati con un 7. Pesanti, invece, le insufficienze di Gyasi, Ranocchia, Bani e Pierozzi.

Come sottolinea Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, la svolta arriva durante l’intervallo, quando Filippo Inzaghi decide di sostituire Ranocchia e Gyasi con Hernani e Vavassori. Il brasiliano restituisce qualità alla manovra e avvia l’azione del gol del 2-2, mentre il giovane attaccante garantisce vivacità e realizza la rete del momentaneo sorpasso. Due ingressi determinanti per cambiare l’andamento della sfida.





Tra i protagonisti della rimonta anche Peda, valutato 6,5. Il difensore si fa perdonare alcune incertezze in occasione del secondo gol del Pisa realizzando la rete del pareggio. Stesso voto per Mazzitelli, cresciuto sensibilmente nella ripresa, ed Estevez, autore dell’assist per Vavassori. Johnsen ottiene 6,5 grazie al gol che riapre la partita, dopo un primo tempo nel quale aveva faticato a superare gli avversari.

Le maggiori difficoltà emergono invece nella prima frazione. Valerio Tripi, nelle pagelle di Repubblica Palermo, assegna un 4,5 a Gyasi, giudicato il peggiore dei rosanero. L’esterno non riesce a incidere in fase offensiva e viene sorpreso alle spalle nell’azione del primo gol nerazzurro. Voto 5 anche per Ranocchia, poco incisivo nella costruzione del gioco, e per i due difensori Pierozzi e Bani, entrambi costretti a lasciare il campo per infortunio.

Sufficienza per Perin, Magnani, Cassandro, Augello e Pohjanpalo. Il portiere non ha particolari responsabilità sul primo gol, mentre Magnani si fa trovare pronto dopo l’uscita di Bani. Augello riscatta un primo tempo complicato servendo a Johnsen il pallone che permette di accorciare le distanze.

Nel complesso, Valerio Tripi su Repubblica Palermo fotografa una prestazione dai due volti: una prima frazione segnata da difficoltà tattiche e disattenzioni difensive, seguita da una ripresa nella quale i cambi di Inzaghi consentono al Palermo di ribaltare completamente la partita.

Le pagelle del Palermo

Giocatore Voto Perin 6 Pierozzi 5 Cassandro 6 Bani 5 Magnani 6 Peda 6,5 Augello 6 Mazzitelli 6,5 Ranocchia 5 Hernani 7 Estevez 6,5 Gyasi 4,5 Vavassori 7 Pohjanpalo 6 Ceccaroni SV Johnsen 6,5

I giudizi principali

Hernani 7: cambia il volto del Palermo con il suo ingresso. Porta qualità e avvia l’azione che conduce al gol del 2-2.

Vavassori 7: dà immediatamente maggiore vivacità all’attacco e realizza il gol del momentaneo 3-2. Una presenza sempre più importante in assenza di Strefezza.

Peda 6,5: qualche responsabilità sul raddoppio del Pisa, ma si riscatta segnando il gol del pareggio.

Estevez 6,5: cresce nella ripresa e serve di testa l’assist decisivo per la rete di Vavassori.

Mazzitelli 6,5: prima da titolare complicata nella fase iniziale, poi cambia passo e mostra le proprie qualità.

Johnsen 6,5: dopo un primo tempo difficile, firma il gol che riapre la partita e torna a rendersi pericoloso.

Gyasi 4,5: prestazione insufficiente, sia in fase difensiva sia offensiva. Non sfrutta l’occasione concessa da Inzaghi.

Ranocchia 5: fatica a incidere sulla manovra e viene sostituito all’intervallo.

Bani e Pierozzi 5: entrambi in difficoltà nella prima frazione, sono costretti a lasciare il campo per problemi fisici.