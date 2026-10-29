La Nazione: “Pisa-Palermo 3-3, i nerazzurri fermano la corazzata di Inzaghi. Carattere e orgoglio nella rimonta”

Un pareggio che lascia qualche rimpianto, ma che conferma il carattere e le ambizioni del Pisa. Il 3-3 contro il Palermo racconta una partita dai continui ribaltamenti, nella quale i nerazzurri passano dal doppio vantaggio al rischio di una clamorosa sconfitta, prima di trovare la forza per reagire. Come sottolinea La Nazione, la squadra di Paolo Bianco dimostra di possedere personalità e qualità sufficienti per confrontarsi con una delle principali candidate alla promozione in Serie A.

Il Palermo di Filippo Inzaghi si presenta all’Arena Garibaldi con una rosa di grande valore, nonostante alcuni cambi di formazione legati ai numerosi impegni ravvicinati. Eppure, per tutto il primo tempo, i rosanero faticano a contenere l’intensità e l’aggressività dei padroni di casa.





La doppietta di Pittarello rappresenta la sintesi della prestazione iniziale del Pisa: pressione alta, determinazione e capacità di sfruttare le difficoltà difensive degli avversari. I nerazzurri chiudono i primi 45 minuti avanti 2-0, dando l’impressione di poter controllare la partita.

Il Palermo cambia volto, il Pisa rischia il tracollo

Come evidenzia La Nazione nella propria analisi, la ripresa presenta però uno scenario completamente diverso. Inzaghi interviene dalla panchina e inserisce Hernani e Vavassori, due giocatori che modificano immediatamente gli equilibri della sfida.

Il Palermo alza il ritmo e trova rapidamente il gol che riapre l’incontro con Johnsen. Poco dopo arriva anche il pareggio di Peda, che sfrutta una situazione favorevole all’interno dell’area nerazzurra.

Il Pisa non riesce a trovare subito le contromisure e accusa il colpo. La formazione rosanero continua ad attaccare e completa il sorpasso con Vavassori, bravo ad approfittare di una disattenzione della retroguardia avversaria.

Sul 3-2 per gli ospiti, la partita sembra ormai indirizzata verso una vittoria del Palermo. Per il Pisa, invece, arriva il momento più difficile: dopo aver dominato il primo tempo, i nerazzurri si ritrovano improvvisamente sotto nel punteggio.

Rao cambia la partita, Marras firma il pareggio

È proprio in questa situazione che emerge il carattere della squadra di Bianco. La Nazione pone l’accento sulla capacità dei giocatori pisani di non arrendersi, nonostante il contraccolpo psicologico provocato dalla rimonta rosanero.

Fondamentale diventa l’ingresso di Rao, capace di dare velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva. L’esterno di proprietà del Napoli mette ripetutamente in difficoltà un Palermo sempre più affaticato.

Il gol del definitivo 3-3 nasce proprio da una sua accelerazione. Rao serve un pallone preciso verso il centro dell’area, Moreo lascia intelligentemente passare la sfera e Marras conclude con grande precisione, trovando l’angolino.

Il Pisa ritrova entusiasmo e continua a cercare il gol della vittoria, ma il risultato non cambia più.

Un punto guadagnato o due persi? Il Pisa si conferma tra le grandi

Il pareggio lascia aperta una doppia interpretazione. Da una parte, il Pisa può recriminare per non aver conservato il vantaggio di due reti costruito nel primo tempo. Dall’altra, la reazione dopo il sorpasso del Palermo rappresenta un segnale importante sul piano della maturità.

Secondo l’analisi de La Nazione, Paolo Bianco avrà certamente aspetti sui quali lavorare, soprattutto nella gestione dei momenti di difficoltà, ma non può rimproverare nulla ai propri giocatori sotto il profilo caratteriale.

Il Palermo resta una delle grandi favorite del campionato, ma il confronto dell’Arena Garibaldi dimostra che anche il Pisa possiede le qualità necessarie per recitare un ruolo da protagonista.

Il 3-3 finale diventa così molto più di un semplice pareggio: è la conferma che i nerazzurri possono competere con le formazioni più attrezzate della Serie B, facendo leva su organizzazione, intensità e capacità di reagire alle avversità.