Pisa-Palermo 3-3, Vavassori eletto Player of the Match: il club rosanero celebra il suo talento

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
palermo carrarese 2-1 (124) vavassori

Dominic Vavassori è stato eletto Player of the Match di Pisa-Palermo 3-3. Il giovane attaccante rosanero, protagonista della spettacolare rimonta della squadra di Filippo Inzaghi all’Arena Garibaldi, ha ricevuto il riconoscimento di migliore in campo, come annunciato dal Palermo FC attraverso i propri canali social ufficiali.

«Vavassori 🦅 Player of the match 🥇 #PisaPalermo», si legge nel post pubblicato dal club, accompagnato da una grafica dedicata al numero 9 rosanero, immortalato mentre esulta con il braccio alzato.


Un riconoscimento che premia l’impatto decisivo del giovane attaccante sulla partita. Entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Gyasi, Vavassori ha contribuito a cambiare il volto del Palermo, apparso in difficoltà nella prima frazione e sotto di due reti per la doppietta di Pittarello.

Nella ripresa la formazione di Inzaghi ha reagito con carattere, trovando prima il gol di Johnsen e poi quello del pareggio firmato da Peda. A completare la rimonta è stato proprio Vavassori, bravo a sfruttare un suggerimento di Estevez e a battere Confente con una conclusione diagonale, portando momentaneamente i rosanero sul 3-2.

La rete di Marras ha successivamente fissato il risultato sul definitivo 3-3, ma la prestazione di Vavassori non è passata inosservata.

Per il giovane attaccante si tratta di un’ulteriore conferma del suo crescente peso nelle rotazioni offensive di Inzaghi. Velocità, imprevedibilità e capacità di incidere anche a partita in corso stanno rendendo Vavassori una risorsa importante per il Palermo.

Il premio di migliore in campo rappresenta così un altro riconoscimento per il talento rosanero, sempre più protagonista in questo avvio di campionato.

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