Serie A, il Frosinone cala il pokerissimo e sogna l’Europa: Lecce battuto 5-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Arriva una vittoria schiacciante per il Frosinone, che si impone per 5-1 nel match casalingo contro il Lecce valido per la 9a giornata del campionato di Serie A. Un match dominato dagli uomini di Massimiliano Alvini, che conquistano la loro quinta vittoria in campionato.

Dopo un inizio di studio tra le due squadre, a sbloccare l’incontro al 25′ sono i ciociari: Ghedjemis avanza sulla fascia destra, cross a rimorchio per Cichella che di prima intenzione non sbaglia e batte Falcone. Nel finale di tempo i padroni di casa riescono a procurarsi un rigore con Kverdnaze: dal dischetto va Calo che spiazza il portiere giallorosso.


Nella ripresa i gialloblù dilagano, portandosi sul 4-0 con i gol di Raimondo e Birligea. All’82’ arriva una magra consolazione per gli uomini di Di Francesco, che riescono ad accorciare le distanze con la rete di Monteiro. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta personale del numero 11 dei ciociari, che firma il definitivo 5-1.

Un successo che fa sognare il Frosinone, che si porta al sesto posto in classifica con 17 punti, piazzamento che gli permette di sognare un posto in Europa. Giornata storta per il Lecce, che rimedia la sua seconda sconfitta consecutiva. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 25

Lazio – 25

Roma – 21

Como – 20

Milan – 18

Frosinone – 17

Napoli – 14

Juventus – 14

Torino – 13

Cagliari – 13

Bologna – 11

Atalanta – 10

Genoa – 10

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Monza – 7

Udinese – 5

Parma – 5

Fiorentina – 4

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