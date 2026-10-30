Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo resta in dubbio per il Vicenza. Barba ancora ai box, attesa per Joronen e Strefezza”

L’infermeria del Palermo continua a essere affollata e Filippo Inzaghi deve fare i conti con diversi problemi fisici in vista della sfida casalinga contro il Vicenza. Oltre alle preoccupazioni per Bani e Pierozzi, usciti infortunati dalla trasferta di Pisa, resta da monitorare anche la situazione di Antonio Palumbo, già assente nelle ultime due partite di campionato.

Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il trequartista rosanero non ha ancora completamente recuperato dal problema fisico accusato durante la partita contro il Mantova, quando si era fatto male mentre esultava per il gol realizzato da Hernani.





Palumbo, recupero ancora da valutare

L’ex Modena ha già saltato le sfide contro Carrarese e Pisa e la sua disponibilità per l’impegno di domenica al Renzo Barbera resta incerta.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, lo staff tecnico e medico dovrà valutare attentamente le condizioni del giocatore prima di decidere se potrà tornare a disposizione.

Inzaghi non intende correre rischi inutili, soprattutto alla luce dei numerosi impegni ravvicinati che hanno caratterizzato questa fase della stagione.

In caso di nuova assenza di Palumbo, il tecnico potrà comunque affidarsi a Hernani, protagonista di un ingresso importante nella ripresa della sfida contro il Pisa.

Barba ancora indisponibile, prosegue il recupero di Joronen e Strefezza

Le difficoltà non riguardano soltanto il reparto offensivo. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea infatti come non arrivino novità significative dagli altri calciatori attualmente indisponibili.

Federico Barba resta ancora ai box, mentre Joronen e Gabriel Strefezza proseguono i rispettivi percorsi di recupero.

Si tratta di assenze che continuano a limitare le possibilità di scelta dell’allenatore, chiamato a gestire una rosa reduce da un periodo particolarmente intenso.

Inzaghi attende indicazioni dagli allenamenti

Le prossime sedute al Palermo CFA di Torretta saranno importanti per definire il quadro complessivo degli effettivi disponibili in vista del Vicenza.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità sarà individuare i giocatori in grado di garantire il miglior rendimento, evitando di anticipare recuperi che potrebbero comportare ulteriori rischi.

L’obiettivo è arrivare alla partita di domenica nelle migliori condizioni possibili, nonostante un’infermeria sempre più piena.

Inzaghi dovrà quindi attendere le ultime valutazioni dello staff medico prima di sciogliere i dubbi di formazione, con particolare attenzione alle condizioni di Palumbo e al recupero degli altri indisponibili.