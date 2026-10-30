Giornale di Sicilia: “Palermo, infermeria sempre più piena: Pierozzi e Bani verso il forfait. Inzaghi studia le alternative”

Il pareggio spettacolare di Pisa lascia in eredità al Palermo non soltanto il rammarico per una vittoria sfumata dopo una grande rimonta, ma anche nuove preoccupazioni sul fronte degli infortuni. In vista della sfida casalinga contro il Vicenza, in programma domenica al Renzo Barbera, Filippo Inzaghi deve fare i conti con una rosa sempre più ridotta, soprattutto nel reparto difensivo.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le situazioni più delicate riguardano Niccolò Pierozzi e Mattia Bani, entrambi costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la trasferta contro il Pisa. Due possibili assenze pesanti, alle quali si aggiungono i dubbi legati alle condizioni di Palumbo e agli altri indisponibili di lungo corso.





Pierozzi, problema alla spalla: previsti accertamenti specialistici

La situazione che desta maggiore preoccupazione è quella di Pierozzi. Il difensore ha riportato una lussazione alla spalla sinistra e nei prossimi giorni sarà sottoposto a consulenze ortopediche per stabilire il percorso terapeutico più adeguato.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il problema richiede prudenza e potrebbe costringere il giocatore a saltare non soltanto la partita contro il Vicenza, ma anche il successivo impegno con l’Ascoli.

Una situazione che ricorda quanto accaduto a Joronen all’inizio della stagione. Saranno gli ulteriori approfondimenti medici a chiarire l’entità dell’infortunio e a fornire indicazioni più precise sui tempi di recupero.

L’eventuale assenza di Pierozzi ridurrebbe sensibilmente le possibilità di scelta sulla corsia destra, dove Inzaghi potrebbe contare soltanto su Cassandro, già subentrato al compagno nella gara di Pisa e utilizzato da titolare nelle precedenti partite.

Bani, nuovo stop muscolare: difesa da ridisegnare

Anche Mattia Bani rischia di fermarsi. Il capitano rosanero ha accusato un risentimento muscolare durante la partita dell’Arena Garibaldi e le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, per il centrale si profila uno stop che potrebbe impedirgli di prendere parte alla gara contro il Vicenza e anche a quella successiva.

I prossimi giorni saranno fondamentali per stabilire l’esatta entità del problema e definire il percorso di recupero.

Per Inzaghi si tratta di un’assenza potenzialmente importante, considerando l’esperienza e la leadership del difensore. Bani era già stato condizionato da una frattura alla mano destra rimediata nella sfida contro il Mantova e adesso deve fare i conti con un nuovo contrattempo fisico.

Magnani e Peda si candidano per una maglia da titolare

Nonostante le difficoltà, il Palermo dispone di alternative per affrontare l’emergenza nel reparto arretrato.

Accanto a Ceccaroni, i principali candidati per una maglia da titolare sono Magnani e Peda. Il primo è già subentrato a Bani durante la partita contro il Pisa, mentre il secondo ha disputato una prestazione convincente, impreziosita dalla rete del momentaneo 2-2.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come Inzaghi dovrà valutare attentamente le condizioni dei giocatori a disposizione prima di definire l’assetto difensivo da schierare contro il Vicenza.

La scelta definitiva dipenderà dalle indicazioni dello staff medico e dal lavoro svolto durante gli allenamenti che precedono la partita.

Dopo una settimana particolarmente impegnativa sul piano fisico e mentale, il Palermo è dunque chiamato a ritrovare energie ed equilibrio. La priorità di Inzaghi sarà gestire le assenze senza compromettere la solidità di una squadra che continua a guidare la classifica di Serie B.