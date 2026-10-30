Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza infortuni: Bani salta Vicenza e Ascoli. Pierozzi rischia uno stop fino a Natale”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Il pareggio per 3-3 contro il Pisa lascia in eredità al Palermo nuove preoccupazioni sul fronte degli infortuni. Filippo Inzaghi deve fare i conti con le condizioni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, entrambi costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la sfida dell’Arena Garibaldi. Due problemi che aggravano una situazione già complicata, considerando le altre assenze presenti nella rosa rosanero.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il capitano del Palermo ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra. L’entità del problema sarà chiarita nelle prossime ore, ma Bani è già destinato a saltare i due impegni ravvicinati contro il Vicenza, domenica al Renzo Barbera, e l’Ascoli, venerdì 6 novembre.


Bani, possibile rientro dopo la sosta

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, lo staff medico dovrà valutare la gravità dell’infortunio prima di stabilire con precisione i tempi di recupero.

Una possibile data per il rientro potrebbe essere quella del 21 novembre, quando il Palermo sarà impegnato sul campo del Catanzaro. La sosta del campionato successiva alla trasferta di Ascoli potrebbe infatti consentire al difensore di completare il percorso di recupero senza forzare i tempi.

Per Inzaghi si tratta di un’assenza importante, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

Pierozzi, preoccupa la spalla: rischio stop prolungato

Ancora più delicata appare la situazione di Niccolò Pierozzi. L’esterno rosanero ha lasciato il campo in barella durante Pisa-Palermo a causa di una lussazione alla spalla sinistra.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta della stessa spalla che aveva già dato problemi al calciatore prima della partita contro il Mantova.

Il rischio concreto è che Pierozzi possa restare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane, con la possibilità di non rivederlo in campo prima di Natale.

Una prospettiva che, qualora venisse confermata, ridurrebbe ulteriormente le alternative a disposizione di Inzaghi sulla fascia destra.

Palumbo e Barba ancora indisponibili

L’emergenza non riguarda soltanto Bani e Pierozzi. Antonio La Rosa, sul Corriere dello Sport, segnala infatti che anche Antonio Palumbo e Federico Barba restano in infermeria.

Il trequartista è alle prese con problemi muscolari a un polpaccio e potrebbe essere costretto a saltare sia la sfida contro il Vicenza sia quella successiva sul campo dell’Ascoli.

Nessuna novità, invece, sul recupero di Barba, ancora indisponibile.

Il Palermo si prepara dunque ad affrontare i prossimi appuntamenti con una rosa ridotta e diversi dubbi di formazione. Inzaghi dovrà trovare le soluzioni più adatte per gestire le assenze, in attesa di conoscere con maggiore precisione i tempi di recupero dei calciatori infortunati.

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