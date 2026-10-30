Palermo-Vicenza, arbitra Alberto Ruben Arena: i precedenti con i rosanero. Due vittorie e una sconfitta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Palermo-Vicenza, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 1° novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera.

Il direttore di gara campano ritroverà la formazione rosanero dopo averla già arbitrata in tre occasioni tra campionato e Coppa Italia. Il bilancio complessivo è favorevole al Palermo, con due successi e una sconfitta.


I precedenti di Arena con il Palermo

Il primo incrocio risale al 15 dicembre 2024, quando il Palermo allenato da Alessio Dionisi venne sconfitto per 2-1 dal Catanzaro al Renzo Barbera. Una partita accompagnata anche dalle proteste rosanero per un episodio arbitrale contestato.

Il secondo precedente è datato 30 marzo 2025. In quell’occasione Arena diresse Salernitana-Palermo, terminata 1-2 in favore dei siciliani.

Il confronto più recente risale invece al 17 agosto 2026, quando il Palermo ha superato il Lecce per 2-0 in Coppa Italia, conquistando la qualificazione al turno successivo.

Tre incontri, dunque, con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e una sconfitta.

Tutte le partite del Palermo dirette da Arena

Data Partita Risultato
15 dicembre 2024 Palermo-Catanzaro 1-2
30 marzo 2025 Salernitana-Palermo 1-2
17 agosto 2026 Palermo-Lecce (Coppa Italia) 2-0

Chi è Alberto Ruben Arena

Nato il 12 aprile 1992, Alberto Ruben Arena appartiene alla sezione arbitrale di Torre del Greco ed è figlio dell’ex arbitro Francesco Arena.

Dopo l’esperienza nei campionati dilettantistici e in Serie C, ha raggiunto la CAN A e B nella stagione 2024/25.

Il debutto in Serie B è arrivato nell’agosto 2024, in occasione di Reggiana-Mantova, mentre la prima direzione in Serie A risale all’aprile 2025, nella sfida tra Como e Genoa.

Nel corso della stagione 2026/27 ha già arbitrato incontri di Serie A e Serie B, tra cui Udinese-Como, Atalanta-Cagliari, Modena-Verona e Lazio-Parma.

Palermo-Vicenza, appuntamento domenica sera

La squadra di Filippo Inzaghi tornerà al Renzo Barbera dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, con l’obiettivo di proseguire la propria marcia nelle posizioni di vertice della classifica.

Contro il Vicenza, i rosanero ritroveranno quindi un direttore di gara con il quale hanno già ottenuto due successi, l’ultimo proprio all’inizio dell’attuale stagione.

Il calcio d’inizio di Palermo-Vicenza è fissato per domenica 1° novembre alle ore 19:30.

Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Palermo-Vicenza affidata ad Arena. Tutte le designazioni

 

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