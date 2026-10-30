Palermo-Vicenza, le previsioni meteo per domenica sera: cielo poco nuvoloso al Barbera, temperature miti e vento moderato

Il Palermo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per la sfida contro il Vicenza, in programma domenica 1° novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera. In vista dell’appuntamento di Serie B, arrivano indicazioni incoraggianti dalle previsioni meteorologiche: la serata dovrebbe essere caratterizzata da temperature gradevoli, cielo parzialmente nuvoloso e assenza di precipitazioni significative durante la partita.

Secondo le previsioni disponibili, il clima dovrebbe favorire l’afflusso dei tifosi rosanero allo stadio, con condizioni generalmente buone anche nelle ore successive al fischio finale.





Palermo-Vicenza, che tempo farà alle 19:30?

Per domenica 1° novembre, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da temperature miti, con valori vicini ai 16-19 gradi nelle ore pomeridiane.

Alle ore 19, appena mezz’ora prima del calcio d’inizio, sono previsti circa 17,2 °C, con cielo poco nuvoloso e una possibilità di precipitazioni molto contenuta.

Il quadro meteorologico dovrebbe rimanere favorevole anche durante la partita.

Alle ore 20, con le squadre già in campo, la temperatura prevista è di circa 17 °C, mentre alle 21 dovrebbe scendere leggermente a 16,7 °C.

Alle ore 22, quando la partita sarà ormai conclusa, il termometro dovrebbe attestarsi intorno ai 16,5 °C.

Pioggia poco probabile, attenzione al vento

Le previsioni indicano precipitazioni assenti durante le principali fasce orarie della serata.

Il cielo dovrebbe presentarsi prevalentemente poco nuvoloso, senza fenomeni meteorologici particolarmente rilevanti.

Da tenere sotto osservazione, invece, il vento, previsto dai quadranti occidentali e nord-occidentali.

Tra le 19 e le 22 sono indicate velocità comprese indicativamente tra 11 e 15 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 33 km/h nelle prime ore della serata.

Una ventilazione moderata che potrebbe farsi avvertire soprattutto sugli spalti, senza che le previsioni segnalino condizioni particolarmente difficili.

Temperature gradevoli per i tifosi rosanero

Il clima autunnale dovrebbe dunque accompagnare Palermo-Vicenza senza particolari criticità.

Chi raggiungerà il Renzo Barbera potrà trovare temperature comprese tra 16 e 18 gradi nelle ore vicine alla partita, con una sensazione di fresco più evidente a causa del vento.

Una giacca leggera potrebbe quindi essere utile soprattutto per i tifosi che resteranno sugli spalti fino al termine dell’incontro.

Palermo-Vicenza, appuntamento domenica alle 19:30

La squadra di Filippo Inzaghi tornerà al Renzo Barbera dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino ai vertici della classifica.

Il Vicenza proverà invece a conquistare un risultato positivo contro la capolista.

Il calcio d’inizio è fissato per domenica 1° novembre alle ore 19:30.

Le condizioni meteorologiche previste sembrano dunque favorevoli allo svolgimento della partita, anche se gli aggiornamenti delle prossime ore saranno utili per verificare eventuali cambiamenti.