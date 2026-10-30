Corriere del Veneto: “Verso Palermo-Vicenza, l’agente di Pellizzari: «Il Vicenza non ha niente da perdere, deve provare a fare risultato»”

Il Vicenza si prepara alla trasferta contro il Palermo capolista con la volontà di riscattare la sconfitta subita contro il Modena. A parlare della sfida del Renzo Barbera è Gabriele Savino, procuratore del centrocampista biancorosso Giulio Pellizzari ed ex giocatore del Vicenza dal 1985 al 1987. L’agente ha analizzato il momento della squadra di Gallo, soffermandosi anche sulla crescita del proprio assistito.

Come riportato dal Corriere del Veneto, Pellizzari sta vivendo una fase significativa della propria carriera: il primo gol in Serie B contro l’Empoli, la fascia da vicecapitano indossata nella gara con il Modena e la fiducia dell’allenatore rappresentano segnali importanti del suo percorso.





Pellizzari, la crescita e la fiducia di Gallo

Il centrocampista si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Vicenza, dimostrando di potersi adattare sia al centrocampo a tre sia alla soluzione tattica che prevede Valoti in posizione avanzata.

Gallo ne ha elogiato le qualità, ricordando il percorso compiuto nei campionati di Serie D, le vittorie conquistate e le difficoltà fisiche superate anche nella passata stagione.

Intervistato dal Corriere del Veneto, il procuratore Gabriele Savino ha espresso soddisfazione per il rendimento di Pellizzari:

«Siamo contenti, lui è un generoso, si sta mettendo in mostra in una categoria in cui non aveva mai militato, sta mettendo minutaggio anche di qualità, speriamo che non sia niente questo problemino. Era vicecapitano martedì, un’altra soddisfazione: è partito bene, gol a Empoli e poi assist. Deve continuare».

L’agente ha poi sottolineato la necessità di mantenere alta la concentrazione:

«Al tecnico so che piace, ma deve stare sempre sul pezzo, deve gestire la sua condizione fisica, deve restare concentrato».

Pellizzari, sotto contratto con il Vicenza fino al 2029, ha accusato un problema fisico durante la partita contro il Modena. Le sue condizioni saranno da valutare in vista dei prossimi impegni.

Verso Palermo-Vicenza, Savino: «Bella partita, bisogna provarci»

Domenica il Vicenza sarà impegnato al Renzo Barbera contro un Palermo che guida la classifica ed è ancora imbattuto in campionato.

Una sfida complicata, sulla quale Savino ha espresso il proprio punto di vista da ex calciatore biancorosso e attuale procuratore di Pellizzari.

Come si legge sul Corriere del Veneto, l’agente ha dichiarato:

«Bella partita, bello giocarla. Dopo una sconfitta bisogna ripartire, il Vicenza non ha niente da perdere, vai con l’atteggiamento giusto, di provarci a fare risultato».

Savino ritiene dunque che la formazione di Gallo debba affrontare la capolista con il giusto atteggiamento, cercando di reagire immediatamente all’ultima battuta d’arresto.

Il rammarico per il Modena e la fiducia nella salvezza

Nel corso dell’intervista, il procuratore è tornato anche sulla sconfitta contro il Modena, arrivata dopo due risultati utili consecutivi.

«Il pari col Modena era il risultato più giusto, peccato non essere riusciti a gestire il vantaggio, ma l’avversario era forte, attrezzato. Ma ritengo che il Vicenza abbia tutte le potenzialità per centrare l’obiettivo salvezza».

Un giudizio che conferma la fiducia di Savino nelle possibilità della formazione biancorossa, pur riconoscendo il rammarico per non essere riuscita a conservare il vantaggio nell’ultima partita.

Vicenza, Cuomo ancora in dubbio per Palermo

Intanto, secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, il Vicenza prosegue la preparazione alla sfida contro il Palermo con due allenamenti mattutini a porte chiuse allo Sporting 55.

Resta in dubbio la disponibilità di Cuomo, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

Gallo dovrà quindi verificare le condizioni dei propri giocatori prima di definire l’undici da schierare al Renzo Barbera, dove il Vicenza cercherà di tornare a muovere la classifica contro la capolista.