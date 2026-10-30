Tuttosport: “Modena, Belotti da record: un gol ogni 46 minuti. Il Gallo trascina i canarini a -4 dal Palermo”

Il Modena continua a sorprendere e si candida a essere una delle principali protagoniste della corsa alla promozione in Serie A. La formazione allenata da Daniele Galloppa occupa il secondo posto in classifica, a quattro lunghezze dal Palermo capolista, trascinata soprattutto dai gol di Andrea Belotti, protagonista di un avvio di stagione straordinario.

Come racconta Gianluca Scaduto sulle pagine di Tuttosport, l’ex attaccante rosanero sta vivendo una nuova giovinezza calcistica. Sei reti in appena 273 minuti giocati, una media di un gol ogni 46 minuti e cinque partite consecutive a segno: numeri che stanno trasformando il Gallo nel simbolo delle ambizioni del club emiliano.





Modena, Belotti trascina Galloppa: sei gol e numeri impressionanti

Andrea Belotti, che compirà 33 anni il prossimo 20 dicembre, ha ritrovato continuità e incisività sottoporta dopo alcune stagioni complicate.

L’attaccante originario di Calcinate ha saltato le prime tre giornate di campionato e non è sempre partito titolare, ma è riuscito comunque a realizzare sei reti, andando a segno nelle ultime cinque partite disputate.

Il dato più significativo riguarda la frequenza realizzativa: un gol ogni 46 minuti, un rendimento che lo colloca tra gli attaccanti più prolifici della categoria.

Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, Belotti ha segnato soltanto una rete in meno rispetto al capocannoniere Cristian Shpendi del Cesena, che però presenta una media di un gol ogni 108 minuti.

Una differenza considerevole, soprattutto considerando il minutaggio limitato del centravanti gialloblù.

Belotti e il legame con Rivetti: dalla passione per il Torino alla scommessa Modena

Dietro l’arrivo di Belotti a Modena c’è anche la passione del presidente Carlo Rivetti per il Torino.

Il numero uno del club emiliano è da sempre legato ai colori granata e ha individuato nell’ex capitano del Toro un profilo ideale per rafforzare la squadra.

Un’operazione che presentava alcune incognite, considerando le difficoltà incontrate dall’attaccante nelle ultime stagioni e la necessità di adattarsi nuovamente alla Serie B.

Il rendimento delle prime giornate, però, ha superato le aspettative.

Belotti è diventato un riferimento tecnico e caratteriale per il gruppo, contribuendo in maniera determinante alla crescita della formazione allenata da Galloppa.

Modena secondo dietro il Palermo: il sogno Serie A dopo 22 anni

Il Modena ha raggiunto quota 19 punti dopo nove giornate, portandosi al secondo posto della classifica di Serie B.

Davanti ai canarini resta il Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 23 punti, mentre alle loro spalle c’è l’Ascoli di Francesco Tomei, terzo a quota 18.

Una posizione che alimenta le ambizioni della società emiliana, assente dalla Serie A dal 2004.

Secondo l’analisi di Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Modena potrebbe rappresentare la grande sorpresa di questa stagione, seguendo un percorso simile a quello compiuto in passato dal Frosinone.

Il club della famiglia Rivetti, subentrata alla guida della società il 27 maggio 2021, ha costruito negli anni un progetto di crescita progressiva.

Dopo la promozione dalla Serie C, arrivata al termine di un lungo duello con la Reggiana, i gialloblù hanno consolidato la propria presenza nel campionato cadetto, raggiungendo anche i playoff nella passata stagione.

Adesso la squadra sembra pronta a compiere un ulteriore salto di qualità.

Galloppa protagonista della crescita del Modena

Tra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione figura anche Daniele Galloppa.

Il tecnico sta valorizzando una rosa competitiva, capace di esprimere qualità offensiva e carattere nei momenti più complicati.

La vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Vicenza rappresenta un esempio significativo della mentalità acquisita dalla squadra.

Belotti ha firmato il gol del momentaneo pareggio, contribuendo a una rimonta che ha permesso ai canarini di conquistare tre punti fondamentali.

Il Modena sta così dimostrando di poter competere con formazioni considerate maggiormente attrezzate alla vigilia, come Verona e Cremonese, indicate tra le principali rivali del Palermo nella corsa alla promozione.

Modena, emergenza infortuni: Zampano dopo la sosta, grave stop per Caso

Non mancano, tuttavia, le difficoltà per Galloppa, costretto a gestire alcuni infortuni importanti.

Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, gli accertamenti medici hanno evidenziato per Francesco Zampano una lesione di primo-secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Per l’esterno, classe 1993, il rientro è previsto dopo la sosta di novembre, secondo le indicazioni riportate dal quotidiano.

Situazione più delicata per Giuseppe Caso, infortunatosi durante la trasferta di Vicenza.

Gli esami hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, problema che richiederà un intervento chirurgico.

Due assenze pesanti per il Modena, che dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere continuità di risultati.

Modena, Belotti guida l’inseguimento al Palermo

Il rendimento di Andrea Belotti rappresenta una delle principali sorprese di questo avvio di campionato.

L’ex attaccante del Palermo ha ritrovato il gol con una regolarità impressionante e sta contribuendo a riportare entusiasmo in una piazza che attende il ritorno nella massima serie da oltre vent’anni.

Il Modena resta a quattro punti dai rosanero, ma occupa una posizione che, se confermata al termine della stagione, garantirebbe la promozione diretta.

La strada è ancora lunga e gli infortuni rappresentano un ostacolo da superare. Tuttavia, con un Belotti così prolifico e una squadra in continua crescita, i canarini hanno già dimostrato di poter essere una delle principali antagoniste del Palermo nella corsa alla Serie A.