Sampdoria, attacco a Jesper Fredberg: letame e striscione davanti casa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Notte di tensione in casa Sampdoria. Jesper Fredberg, CEO dell’area Football del club blucerchiato, è stato preso di mira da ignoti, che hanno lasciato uno striscione offensivo e un carico di letame davanti alla sua abitazione. Un gesto che ha spinto il club blucerchiato a intervenire con un comunicato ufficiale, condannando duramente l’accaduto e prendendo le distanze da simili comportamenti.

Questo il comunicato del club:


L’U.C. Sampdoria condanna fermamente e inequivocabilmente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro CEO Sports, Jesper Fredberg, e dei suoi familiari. Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli”

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