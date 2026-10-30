Serie B, DAZN trasmette una partita gratis della 10ª giornata: ecco quale
La Serie BKT 2026/27 torna in campo per la decima giornata di campionato e conferma un’iniziativa già proposta nella passata stagione. Anche quest’anno, infatti, DAZN trasmetterà gratuitamente e in chiaro una partita per ogni turno, consentendo agli appassionati di seguire un incontro senza sottoscrivere un abbonamento.
Per il prossimo weekend, la piattaforma ha scelto una sfida particolarmente interessante del campionato cadetto.
Serie B, Sampdoria-Entella sarà trasmessa gratis su DAZN
La partita selezionata per la decima giornata è Sampdoria-Entella, derby ligure in programma sabato 31 ottobre allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
La sfida sarà dunque visibile gratuitamente su DAZN, nell’ambito dell’iniziativa che prevede la trasmissione in chiaro di un incontro per ogni giornata della Serie BKT.
Un’opportunità per seguire una delle gare del turno senza dover necessariamente disporre di un abbonamento attivo alla piattaforma.
Serie B, il programma della decima giornata
Il campionato cadetto si prepara a vivere un nuovo turno importante per gli equilibri della classifica.
Riflettori puntati anche sul Palermo di Filippo Inzaghi, che guida la graduatoria dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa e si prepara alla prossima sfida contro il Vicenza.
La formazione rosanero vuole consolidare il primato, mentre le inseguitrici proveranno ad accorciare le distanze.
Intanto, per gli appassionati della Serie B, l’appuntamento televisivo gratuito della decima giornata sarà quello del Ferraris, con Sampdoria-Entella visibile in chiaro su DAZN.