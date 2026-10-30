Catanzaro, tegola Di Francesco: l’ex Palermo rischia di saltare la sfida contro i rosanero

Brutte notizie per il Catanzaro e per Michele Mignani. Federico Di Francesco, infortunatosi durante la gara contro il Benevento, ha riportato una lesione muscolare al flessore della gamba destra: per l’attaccante si prospetta uno stop di circa un mese.

Il classe 1994 salterà dunque le sfide contro Padova e Cesena, ma a preoccupare maggiormente i giallorossi è la sua possibile assenza contro il Palermo, in programma dopo la sosta. Una partita dal sapore particolare per Di Francesco, che ha vestito in passato la maglia rosanero.





Una perdita importante per il Catanzaro, che dovrà fare a meno della sua esperienza in una fase delicata della stagione. La sua presenza contro il Palermo resta al momento in forte dubbio.