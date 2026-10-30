Spagna, svolta storica per gli arbitri: via alle interviste nel post-gara

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Novità importante per il calcio spagnolo: a partire da questo weekend, gli arbitri potranno rilasciare interviste al termine delle partite. La prima occasione sarà dopo Levante-Atletico Madrid, con DAZN che ha confermato l’iniziativa.

Il progetto, promosso dal presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri Fran Soto, punta a rendere più trasparente il lavoro dei direttori di gara e a migliorare il rapporto con tifosi e stampa. Inizialmente saranno le emittenti titolari dei diritti televisivi, Movistar e DAZN, a poter intervistare un arbitro per ogni giornata.


L’obiettivo è ampliare progressivamente il numero di giornalisti coinvolti, arrivando anche a vere e proprie conferenze stampa. Una novità significativa: finora i direttori di gara erano intervenuti con i media soltanto in occasioni particolari, come le finali di Coppa del Re e Supercoppa spagnola

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