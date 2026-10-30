Serie B, Palermo regina degli spalti: oltre 94mila spettatori al Barbera. Rosenaro da record, i numeri delle tifoserie

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (19) tifosi foto squadre

Il Palermo domina la Serie B non soltanto sul terreno di gioco, ma anche sugli spalti. I numeri delle presenze negli stadi del campionato cadetto confermano la straordinaria partecipazione del pubblico rosanero, capace di far registrare il dato più alto sia per spettatori complessivi sia per media a partita.

Sono 94.496 gli spettatori registrati al Renzo Barbera nelle prime tre gare casalinghe considerate dalla rilevazione, con una media di 31.499 presenze a incontro. Numeri che collocano il Palermo davanti a tutte le altre diciannove formazioni della Serie B.


Anche lontano dalla Sicilia, il sostegno dei tifosi rosanero si conferma importante: il Palermo occupa il terzo posto per presenze complessive nei settori ospiti e il quinto per media in trasferta.

Palermo primo per spettatori: Sampdoria e Verona inseguono

La graduatoria delle presenze casalinghe, elaborata sui dati di StadiaPostCards, vede il Palermo nettamente al comando.

Alle spalle dei rosanero si piazza la Sampdoria, con 74.440 spettatori in tre partite, seguita dal Verona, che ha totalizzato 70.517 presenze in quattro incontri.

Il Palermo vanta dunque oltre 20mila spettatori complessivi in più rispetto alla formazione blucerchiata, pur avendo disputato lo stesso numero di gare interne nel periodo analizzato.

Significativo anche il confronto delle medie: il Barbera registra 31.499 spettatori a partita, davanti alla Sampdoria e al Verona, rispettivamente seconda e terza.

Serie B, la classifica degli spettatori negli stadi

Pos. Squadra Spettatori Gare
1 Palermo 94.496 3
2 Sampdoria 74.440 3
3 Verona 70.517 4
4 Ascoli 52.842 4
5 Cesena 45.607 4
6 Avellino 43.832 4
7 Padova 39.888 4
8 Mantova 37.465 4
9 Pisa 37.073 4
10 Modena 35.134 3
11 Vicenza 33.018 3
12 Benevento 32.561 5
13 Cremonese 26.195 3
14 Arezzo 23.105 3
15 Empoli 18.386 3
16 Carrarese 16.257 4
17 Südtirol 15.505 4
18 Juve Stabia 10.930 3
19 Catanzaro 10.041 2
20 Entella 6.423 3

Serie B, la media spettatori: Palermo davanti a tutti

Il primato rosanero emerge ancora più chiaramente considerando la media di pubblico per incontro.

Pos. Squadra Media spettatori
1 Palermo 31.499
2 Sampdoria 25.252
3 Verona 17.629
4 Ascoli 13.211
5 Modena 11.711
6 Cesena 11.402
7 Vicenza 11.006
8 Avellino 10.958
9 Padova 9.972
10 Mantova 9.366
11 Pisa 9.268
12 Cremonese 8.732
13 Arezzo 7.702
14 Benevento 6.512
15 Empoli 6.129
16 Catanzaro 5.021
17 Carrarese 4.064
18 Juve Stabia 3.643
19 Südtirol 3.497
20 Entella 2.141

Il dato del Palermo testimonia il peso del fattore Barbera: una media superiore ai 31mila spettatori rappresenta un sostegno considerevole per la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Palermo terzo per tifosi in trasferta: oltre 3.400 presenze

Anche la graduatoria dei settori ospiti evidenzia il seguito della tifoseria rosanero.

Nelle quattro trasferte considerate dalla rilevazione, il Palermo ha fatto registrare 3.442 presenze complessive, collocandosi al terzo posto dietro Avellino e Verona.

Gli irpini guidano questa particolare classifica con 4.151 tifosi in tre trasferte, davanti al Verona con 3.958. Alle spalle del Palermo si trovano Arezzo, Catanzaro e Sampdoria.

Serie B, classifica dei tifosi in trasferta

Pos. Squadra Tifosi ospiti Gare
1 Avellino 4.151 3
2 Verona 3.958 3
3 Palermo 3.442 4
4 Arezzo 3.350 4
5 Catanzaro 3.294 5
6 Sampdoria 3.243 3
7 Modena 2.535 4
8 Mantova 2.250 3
9 Ascoli 1.751 2
10 Vicenza 1.445 3
11 Cremonese 1.404 4
12 Benevento 822 2
13 Empoli 637 3
14 Cesena 555 3
15 Pisa 460 2
16 Padova 395 1
17 Entella 316 4
18 Carrarese 249 3
19 Südtirol 7 3
20 Juve Stabia n.d.

Serie B, media tifosi in trasferta: Palermo quinto

Il dato medio dei tifosi ospiti colloca il Palermo al quinto posto, con 861 sostenitori a trasferta.

Davanti ai rosanero si trovano Avellino, Verona, Sampdoria e Ascoli.

Pos. Squadra Media tifosi ospiti
1 Avellino 1.384
2 Verona 1.319
3 Sampdoria 1.081
4 Ascoli 876
5 Palermo 861
6 Arezzo 838
7 Mantova 750
8 Catanzaro 659
9 Modena 634
10 Vicenza 482
11 Benevento 411
12 Padova 395
13 Cremonese 351
14 Pisa 230
15 Empoli 212
16 Cesena 185
17 Carrarese 83
18 Entella 79
19 Südtirol 2
20 Juve Stabia n.d.

Le rilevazioni relative alle trasferte prendono in considerazione soltanto gli incontri per i quali sono disponibili dati e non includono le gare interessate da divieti significativi o totali per i tifosi ospiti. Per questo motivo, il numero delle partite considerate varia da squadra a squadra.

Palermo, il Barbera è una delle grandi armi nella corsa alla Serie A

I dati raccontano una partecipazione che va oltre i risultati sul campo. Il Palermo può contare sul pubblico più numeroso della Serie B nelle gare casalinghe e su una tifoseria capace di garantire una presenza importante anche nelle trasferte.

Con oltre 94mila spettatori complessivi nelle prime tre partite interne censite e una media superiore ai 31mila, il Renzo Barbera si conferma il principale punto di riferimento del campionato cadetto per affluenza.

Un sostegno che accompagna le ambizioni della squadra di Inzaghi, impegnata nella corsa alla promozione in Serie A.

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