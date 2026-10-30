Cesena verso il Südtirol , Diamanti avverte: «Servirà il coltello fra i denti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Il tecnico bianconero presenta la trasferta di Bolzano dopo il successo contro il Modena: «Serviranno concentrazione e attenzione». Sul nuovo preparatore Pasini: «Ci darà una grandissima mano».

Il Cesena vuole dare continuità alla vittoria conquistata contro il Modena, ma sulla strada dei bianconeri c’è un Südtirol ancora imbattuto tra le mura amiche. Alla vigilia della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B, Alessandro Diamanti ha presentato in conferenza stampa le insidie della trasferta di Bolzano, soffermandosi sulle condizioni della squadra, sulle scelte di formazione e sull’importanza dell’atteggiamento mentale.


Il successo ottenuto nell’ultimo turno ha restituito fiducia all’ambiente, anche se il tecnico non nasconde che la prestazione avrebbe potuto essere migliore.

«È stata una vittoria importante, che abbiamo voluto con i denti e nella quale abbiamo continuato a credere. Non abbiamo espresso una prestazione di gioco all’altezza delle nostre possibilità, ma era fondamentale conquistare i tre punti».

DIAMANTI AVVERTE: «IL SÜDTIROL È UNA SQUADRA FORTE»

Il prossimo avversario rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo, soprattutto per la solidità dimostrata nelle gare casalinghe. «In Serie B non credo esistano partite facili. Il Südtirol è una squadra strutturata, con un allenatore a cui piace giocare a calcio. Dovremo prestare molta attenzione».

Diamanti insiste soprattutto sulla necessità di mantenere alta la concentrazione in un periodo caratterizzato da impegni ravvicinati.

«Le parole che ho ripetuto maggiormente negli ultimi giorni sono concentrazione e attenzione, soprattutto quando si affrontano tre partite in una settimana. Bisogna recuperare il prima possibile le energie fisiche e mentali».

Dal punto di vista tattico, il Cesena dovrà cercare di limitare il possesso palla degli altoatesini, senza perdere aggressività e determinazione. «Sarà soprattutto una partita mentale, nella quale serviranno lucidità, attenzione e capacità di rimanere dentro la gara».

SCHIRONE ANCORA INDISPONIBILE, NESSUNA GERARCHIA NELLE SCELTE

Sul fronte dell’infermeria, l’unico indisponibile resta Schirone, ancora alle prese con la pubalgia. Il resto del gruppo è a disposizione, anche se le fatiche dell’ultimo turno potrebbero incidere sulle scelte iniziali.

«Al momento abbiamo soltanto Schirone ancora indisponibile per la pubalgia. Per il resto stanno tutti bene, anche se qualcuno ha inevitabilmente accusato maggiormente la fatica della partita di martedì».

Diamanti ribadisce inoltre che nessun calciatore può considerarsi titolare inamovibile: «Tutti devono meritarsi quotidianamente il posto, sia in campo sia in panchina».

SHPENDI IN DIFFIDA, GALVAGNO SCALPITA

Un passaggio anche su Cristian Shpendi, già a quota quattro ammonizioni. L’allenatore ha elogiato la crescita dell’attaccante soprattutto sotto il profilo del sacrificio e della partecipazione alla manovra.

«Il miglioramento più grande che vedo oggi è che non molla un pallone: lotta su ogni situazione e lavora per la squadra».

Nessuna intenzione, però, di chiedergli di limitare l’aggressività per evitare la squalifica. Alle sue spalle cresce Galvagno, sul quale Diamanti ripone grande fiducia.

«È un grande lavoratore, un ragazzo perbene e nelle due settimane trascorse insieme alla squadra ci ha già mostrato di avere tante qualità».

PASINI NUOVO PREPARATORE ATLETICO: «UNA FIGURA CHE MANCAVA»

Tra le novità in casa Cesena anche l’ingresso nello staff di Alberto Pasini, fortemente voluto dall’allenatore bianconero.

«Mi hanno colpito la sua energia, il suo entusiasmo, le idee, la metodologia e le esperienze maturate sul campo».

Diamanti si aspetta un contributo importante sia nella gestione della condizione fisica sia nell’organizzazione degli allenamenti, senza tuttavia attribuire il suo arrivo a particolari carenze nella precedente preparazione.

Il messaggio alla squadra, in vista della trasferta di Bolzano, resta chiaro: serviranno intensità, spirito di sacrificio e massima attenzione per dare continuità ai risultati. Contro un Südtirol solido e organizzato, il Cesena dovrà dimostrare di saper abbinare qualità tecnica e determinazione per tutti i novanta minuti.

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