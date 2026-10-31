Palermo Primavera, sfida al Catanzaro per il secondo posto. De Angelis cerca il sorpasso

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Primavera palermo

Novanta minuti che possono cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Il Palermo Primavera si prepara ad affrontare il Catanzaro in uno scontro diretto importante per la corsa al secondo posto. I giovani rosanero, guidati da Cristiano De Angelis, vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti preziosi e superare i calabresi.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la partita è in programma oggi alle 14.30 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, dove il Palermo proverà a confermare il proprio rendimento e a rilanciare le ambizioni di alta classifica.


Palermo-Catanzaro, tre punti per il sorpasso

La classifica rende particolarmente interessante il confronto. Il Palermo occupa attualmente la terza posizione con 14 punti, mentre il Catanzaro è secondo a quota 15, appaiato al Perugia.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come la sfida rappresenti un’occasione importante per i ragazzi di De Angelis, che con una vittoria riuscirebbero a scavalcare proprio i calabresi e a conquistare il secondo posto, in attesa degli altri risultati di giornata.

La distanza di appena un punto tra le due formazioni conferma il valore dello scontro diretto, destinato a incidere sugli equilibri del campionato.

Grande equilibrio nei precedenti

A rendere ancora più incerta la sfida sono i precedenti tra Palermo e Catanzaro. Come ricorda il Giornale di Sicilia, gli ultimi due confronti si sono conclusi entrambi con il risultato di 1-1.

Anche l’incrocio più recente, disputato lo scorso maggio, era terminato in parità, confermando il sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

Un dato che lascia immaginare un’altra partita combattuta, nella quale gli episodi potrebbero risultare decisivi.

De Angelis punta al secondo posto

Per il Palermo Primavera si tratta di un appuntamento significativo nel percorso di crescita della squadra. I 14 punti conquistati finora consentono ai rosanero di presentarsi allo scontro diretto con la possibilità concreta di migliorare la propria posizione.

Secondo quanto sottolineato dal Giornale di Sicilia, una vittoria contro il Catanzaro darebbe ulteriore slancio alla corsa dei giovani palermitani, permettendo loro di compiere un passo importante nelle zone nobili della graduatoria.

L’appuntamento è dunque fissato per le 14.30 a Capaci: in palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche la possibilità di conquistare il secondo posto.

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