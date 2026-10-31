Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia verso le 100 presenze in rosanero. Contro il Vicenza una serata speciale”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Vicenza, una partita dal significato particolare per Filippo Ranocchia. Il centrocampista rosanero, infatti, è a un passo dal raggiungere quota 100 presenze con la maglia del club siciliano. Un traguardo che coinciderà con l’incrocio contro una delle sue ex squadre, proprio alla vigilia di una gara nella quale il giocatore è chiamato a ritrovare continuità dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative.

Come racconta Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, Ranocchia ha collezionato finora 99 presenze con il Palermo e, qualora Filippo Inzaghi dovesse schierarlo, festeggerebbe la centesima proprio contro il Vicenza. Un appuntamento simbolico per il centrocampista, arrivato in Sicilia nel gennaio 2024 e diventato progressivamente uno degli elementi più rappresentativi della squadra.





Dall’investimento della Juventus alla crescita in rosanero

Il percorso di Ranocchia a Palermo è cominciato con un investimento importante. Il club rosanero versò circa quattro milioni di euro nelle casse della Juventus per assicurarsi il centrocampista, una delle operazioni economicamente più significative della gestione City Football Group.

Il Giornale di Sicilia, nell’approfondimento firmato da Alessandro Arena, ripercorre le tappe dell’esperienza palermitana del giocatore, cominciata con il pareggio per 1-1 sul campo del Catanzaro. Da allora Ranocchia ha attraversato momenti differenti, accompagnando la crescita della squadra e consolidando il proprio ruolo all’interno del gruppo.

Anche i numeri raccontano la sua evoluzione: quattro reti nella prima stagione, otto assist nella seconda e sei gol nella terza. A questi si aggiungono nove presenze e una rete nell’esperienza con l’Arezzo, quando il centrocampista militava fuori area rispetto al progetto rosanero.

Tra le immagini più significative della sua avventura a Palermo restano le lacrime dopo la promozione mancata nel maggio scorso, testimonianza del coinvolgimento emotivo di un calciatore che ha vissuto da protagonista anche le difficoltà della squadra.

Vicenza, la squadra che lo ha lanciato in Serie B

La sfida contro il Vicenza riporta Ranocchia alle origini della sua carriera professionistica. Come ricostruisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, fu proprio il club veneto a offrirgli l’opportunità di trovare continuità in Serie B.

Nell’estate del 2021 la Juventus lo cedette in prestito al Vicenza, dove, appena ventenne, riuscì a conquistare rapidamente un posto tra i titolari. La stagione fu complicata per la squadra biancorossa, caratterizzata da cambi in panchina e conclusa con la retrocessione dopo il playout contro il Cosenza.

Nonostante le difficoltà collettive, Ranocchia riuscì a mettersi in evidenza, guadagnandosi successivamente altre opportunità tra Monza ed Empoli, prima dell’approdo definitivo in Sicilia.

Dell’esperienza vicentina resta soprattutto un episodio: il suo unico gol stagionale, realizzato con una conclusione dalla distanza al 103′ contro il Lecce. Una rete che consentì ai veneti di conquistare un pareggio prezioso e mantenere vive le speranze di salvezza.

Ranocchia, cento presenze e un obiettivo ancora più importante

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia nell’articolo di Alessandro Arena, quella contro il Vicenza potrebbe diventare una serata da ricordare per Ranocchia. Il raggiungimento delle cento presenze rappresenterebbe un riconoscimento importante del percorso compiuto in rosanero, ma il centrocampista guarda soprattutto al traguardo collettivo.

Dopo le delusioni delle passate stagioni, l’obiettivo è contribuire alla promozione del Palermo in Serie A. Un risultato che avrebbe un valore ancora maggiore rispetto al prestigioso traguardo individuale ormai a un passo.