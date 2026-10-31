Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen e Vavassori gemelli del gol. Inzaghi ha trovato due armi in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
palermo carrarese 2-1 (55) johnsen vavassori schiavi

Il Palermo scopre una nuova coppia offensiva capace di fare la differenza. Dennis Johnsen e Dominic Vavassori stanno diventando due protagonisti sempre più importanti della squadra di Filippo Inzaghi, grazie a una continuità realizzativa che ha contribuito ai risultati delle ultime giornate. Due partite consecutive a segno per entrambi, con quattro reti complessive che confermano il peso crescente degli esterni nell’attacco rosanero.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, non si tratta soltanto di una coincidenza statistica. Le prestazioni dei due calciatori testimoniano l’evoluzione offensiva del Palermo, che sta trovando nuove soluzioni per rendersi pericoloso senza affidarsi esclusivamente ai gol del centravanti Pohjanpalo o agli inserimenti dei centrocampisti.


Johnsen, sei gol e record personale eguagliato

Per Dennis Johnsen le ultime settimane rappresentano una conferma importante. Il norvegese ha raggiunto quota sei reti in campionato, eguagliando il proprio primato realizzativo in una singola stagione di Serie B, stabilito nel 2024/25 con la Cremonese.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, evidenzia soprattutto la capacità dell’esterno di incidere attraverso caratteristiche tecniche che lo rendono difficilmente prevedibile. Johnsen non è un giocatore che rimane stabilmente sulla fascia, ma tende ad accentrarsi, cercare spazi tra le linee e inserirsi nelle zone più pericolose dell’area avversaria.

La sua abilità nel cambiare posizione, saltare l’uomo e trovare la conclusione rappresenta una risorsa preziosa per il sistema offensivo di Inzaghi. I sei gol realizzati confermano una crescita anche sotto il profilo della concretezza, con il norvegese sempre più determinante negli ultimi metri.

Vavassori, quattro reti e un talento che cresce

Accanto all’esperienza di Johnsen emerge la freschezza di Dominic Vavassori. L’attaccante classe 2005 ha già raggiunto quota quattro gol in campionato, diventando il più giovane tra i calciatori che hanno segnato almeno quattro reti in questa Serie B.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rendimento del giovane rosanero assume un significato ancora maggiore considerando il peso delle sue marcature. Vavassori ha dimostrato una particolare predisposizione a incidere nei momenti conclusivi delle partite, quando gli spazi aumentano e diventano fondamentali lucidità e capacità di sfruttare le occasioni.

Velocità, intraprendenza nell’uno contro uno e attitudine ad attaccare l’area sono le caratteristiche che gli permettono di mettere in difficoltà le difese avversarie. Qualità che il giovane riesce a esprimere sia quando parte titolare sia quando viene chiamato a cambiare l’andamento della gara entrando dalla panchina.

A vent’anni, Vavassori ha ancora ampi margini di miglioramento, ma i numeri raccontano già una stagione di grande impatto.

Palermo, gli esterni diventano decisivi per Inzaghi

La crescita contemporanea di Johnsen e Vavassori offre a Inzaghi due soluzioni differenti ma complementari. Da una parte l’esperienza e la qualità tecnica del norvegese, dall’altra la velocità e l’imprevedibilità del giovane attaccante.

Secondo l’approfondimento del Giornale di Sicilia firmato da Massimiliano Radicini, la doppia conferma realizzativa nelle ultime due gare dimostra quanto il rendimento degli esterni possa aumentare il potenziale offensivo del Palermo.

I rosanero possono così sviluppare il proprio gioco attraverso le corsie laterali, sfruttando iniziative individuali, movimenti senza palla e inserimenti in area. Una varietà di soluzioni che rende la manovra meno prevedibile e permette alla squadra di creare pericoli anche quando gli avversari concentrano le proprie attenzioni su Pohjanpalo.

La sintonia tra Johnsen e Vavassori rappresenta dunque un segnale significativo per il prosieguo del campionato. Due interpreti diversi, accomunati dalla capacità di trovare la porta con continuità e di offrire un contributo concreto alla crescita offensiva del Palermo.

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