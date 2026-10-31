Giornale di Sicilia: “Inzaghi cambia troppo, il Palermo resta in bilico come la Torre di Pisa. Salvaggio ironizza sul turnover”

Dal Palermo irriconoscibile del primo tempo alla rimonta che aveva fatto sognare una vittoria clamorosa, fino al pareggio finale che lascia inevitabilmente qualche rimpianto. Il 3-3 contro il Pisa diventa protagonista dell’ironica analisi di Sasà Salvaggio, noto comico palermitano, sulle pagine del Giornale di Sicilia. Nel mirino finiscono soprattutto le scelte iniziali di Filippo Inzaghi, il turnover e una partita che ha fatto vivere ai tifosi rosanero emozioni contrastanti.

Palermo, le scelte di Inzaghi fanno discutere

Come racconta Sasà Salvaggio sul Giornale di Sicilia, la serata comincia con le perplessità dei tifosi alla lettura della formazione ufficiale. Il Palermo si presenta con il 4-3-3 e diverse novità rispetto alle precedenti uscite, una scelta che suscita immediatamente interrogativi tra i sostenitori.





Il comico palermitano racconta di aver seguito la partita dal Club Rosanero di Pallavicino, tra speranze di promozione, commenti sulla formazione e un’attesa accompagnata dall’immancabile appuntamento gastronomico.

L’avvio della squadra di Inzaghi, però, non è quello sperato. Il Palermo fatica a costruire occasioni in attacco e concede troppo in fase difensiva. Ad approfittarne è Pittarello, autore di una doppietta che porta il Pisa sul 2-0 e mette in evidenza le difficoltà della formazione siciliana.

La reazione dei tifosi è immediata, soprattutto nei confronti delle decisioni dell’allenatore. Salvaggio riporta ironicamente una delle proteste ascoltate durante la gara: «Ma ’stu turnover giusto giusto contro il Pisa lo dovevi fare? Contro una concorrente per la Serie A?».

Una critica che sintetizza il malumore per una prima parte di partita nella quale i rosanero sembrano incapaci di reagire.

La rimonta del Palermo cambia completamente l’umore

Il racconto di Sasà Salvaggio, pubblicato dal Giornale di Sicilia, cambia tono nella ripresa. Inzaghi interviene con gli ingressi di Hernani e Vavassori e il Palermo ritrova progressivamente brillantezza e pericolosità offensiva.

Johnsen accorcia le distanze, Peda firma il pareggio e Vavassori completa una rimonta che porta i rosanero sul 3-2.

Al Club Rosanero di Pallavicino l’atmosfera si trasforma. Le critiche lasciano spazio all’entusiasmo e persino Inzaghi, inizialmente contestato per le scelte di formazione, diventa protagonista di elogi scherzosi.

La squadra sfiora anche la quarta rete, ma proprio quando la vittoria sembra ormai vicina arriva la doccia fredda: Marras realizza il gol del definitivo 3-3, riportando il risultato in equilibrio.

Dal sogno della vittoria al punto conquistato a Pisa

Gli ultimi minuti diventano una prova di resistenza per i tifosi rosanero. Il Palermo prova a gestire il finale, mentre sugli spalti e davanti ai televisori cresce la tensione.

Nel suo intervento sul Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio descrive con il consueto umorismo l’ansia degli ultimi istanti, tra sguardi continui all’orologio e il timore di un’altra beffa.

Alla fine resta un pareggio che, per come si era sviluppata la partita, assume un valore importante. Il Palermo era sotto di due reti, ha trovato la forza di ribaltare il risultato e avrebbe anche potuto conquistare l’intera posta in palio.

Un punto prezioso, dunque, ma accompagnato dal rammarico per una vittoria sfumata dopo una rimonta entusiasmante.

Verso il Vicenza, Salvaggio scherza ancora sul turnover

Archiviata la trasferta di Pisa, l’attenzione si sposta immediatamente sul prossimo appuntamento contro il Vicenza.

E proprio in vista della nuova sfida, Salvaggio conclude con un’altra battuta rivolta a Inzaghi, auspicando che il tecnico non riproponga un turnover capace di mettere a dura prova i nervi dei sostenitori.

Tra ironia, passione e qualche inevitabile critica, il racconto restituisce il clima vissuto dai tifosi durante una partita imprevedibile. Un Palermo capace di passare dalle difficoltà iniziali a una rimonta spettacolare, prima di ritrovarsi nuovamente in bilico, proprio come la celebre Torre di Pisa.