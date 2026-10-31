Verso Palermo-Vicenza, tegola per Gallo: lesione muscolare per Pellizzari

Brutte notizie per il Vicenza alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Il club biancorosso ha comunicato l’infortunio del centrocampista Giulio Pellizzari, che ha riportato una lesione al bicipite femorale destro.

Un problema fisico che costringerà il giocatore a fermarsi, privando l’allenatore Gallo di una soluzione a centrocampo in vista dell’impegno contro la formazione di Filippo Inzaghi.





La società veneta ha ufficializzato le condizioni del calciatore attraverso una nota:

«La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Giulio Pellizzari ha riscontrato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero».

Il Vicenza non ha indicato una data precisa per il rientro del centrocampista. I tempi di recupero saranno stabiliti in base all’evoluzione delle sue condizioni fisiche.

L’assenza di Pellizzari rappresenta un’ulteriore difficoltà per i biancorossi, attesi dalla trasferta contro il Palermo capolista della Serie B. Gallo dovrà quindi valutare le alternative a disposizione per affrontare la formazione rosanero al Barbera.