Verso Palermo-Vicenza, biancorossi in partenza per la Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Il Vicenza è in partenza per Palermo. La formazione allenata da Fabio Gallo si prepara alla trasferta siciliana in vista della sfida contro i rosanero di Filippo Inzaghi, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, valida per il campionato di Serie B.

Attraverso i propri canali social ufficiali, il club biancorosso ha pubblicato alcune fotografie che documentano le fasi della partenza, mostrando giocatori e componenti dello staff durante le operazioni di imbarco sull’aereo.


Ad accompagnare gli scatti, il messaggio «Forza Lane, Forza Vicenza», con il quale la società ha voluto caricare l’ambiente in vista dell’impegno in Sicilia.

Per il Vicenza si tratta di una trasferta impegnativa contro un Palermo ancora imbattuto e capolista del campionato. I biancorossi proveranno a conquistare un risultato positivo al Renzo Barbera, dove si preannuncia un’atmosfera speciale in occasione del 126° anniversario della fondazione del Palermo.

La squadra di Gallo è dunque pronta a raggiungere il capoluogo siciliano per completare l’avvicinamento alla gara di domenica sera.

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