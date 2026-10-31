Serie B, 10ª giornata: Cremonese e Südtirol avanti, Modena-Mantova 0-0. I risultati dei primi tempi LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Si sono conclusi i primi tempi delle tre gare delle ore 15 che aprono la decima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese conduce 1-0 contro il Benevento, mentre il Südtirol è avanti con lo stesso risultato sul Cesena. Reti inviolate, invece, nello scontro diretto d’alta classifica tra Modena e Mantova.

Risultati parziali che interessano da vicino anche il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 23 punti e atteso domenica sera dalla sfida contro il Vicenza allo stadio Renzo Barbera.


Cremonese-Benevento 1-0: lombardi avanti all’intervallo

La Cremonese chiude in vantaggio la prima frazione contro il Benevento. Il risultato di 1-0 consente momentaneamente ai grigiorossi di conquistare tre punti importanti per risalire la classifica.

Con questo punteggio, la Cremonese salirebbe a quota 12 punti, mentre il Benevento resterebbe fermo a 15, perdendo un’occasione per avvicinarsi alle prime posizioni.

Modena-Mantova 0-0: equilibrio nello scontro diretto

Termina senza reti il primo tempo di Modena-Mantova, uno degli incontri più attesi della decima giornata.

La formazione emiliana, seconda in classifica con 19 punti, cerca una vittoria per ridurre il distacco dal Palermo. Il Mantova, quarto a quota 17, punta invece a conquistare un risultato importante nella corsa alle prime posizioni.

Con il pareggio, il Modena salirebbe momentaneamente a 20 punti, portandosi a tre lunghezze dalla capolista rosanero. Il Mantova raggiungerebbe invece quota 18.

Südtirol-Cesena 1-0: altoatesini avanti dopo 45 minuti

Il Südtirol chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 contro il Cesena. Un risultato che, se confermato al termine della partita, permetterebbe alla formazione altoatesina di compiere un passo importante in classifica.

Con i tre punti, il Südtirol raggiungerebbe quota 16, superando momentaneamente il Pisa e il Benevento. Il Cesena resterebbe invece fermo a 11 punti.

Serie B, i risultati dei primi tempi delle ore 15

10ª giornata – Sabato 31 ottobre 2026

  • Cremonese-Benevento 1-0
  • Modena-Mantova 0-0
  • Südtirol-Cesena 1-0

Risultati parziali al termine dei primi tempi.

Serie B, la classifica LIVE

Pos. Squadra Punti
1 Palermo 23
2 Modena 20
3 Ascoli 18
4 Mantova 18
5 Südtirol 16
6 Benevento 15
7 Pisa 15
8 Padova 13
9 Cremonese 12
10 Verona 12
11 Avellino 12
12 Cesena 11
13 Carrarese 10
14 Entella 10
15 Arezzo 10
16 Vicenza 9
17 Juve Stabia (-4) 8
18 Empoli 7
19 Sampdoria 5
20 Catanzaro 5

Classifica provvisoria aggiornata ai risultati dei primi tempi delle gare delle ore 15. Le partite sono ancora in corso.

Palermo sempre in testa, Modena momentaneamente a -3

Il Palermo conserva il primo posto della classifica con 23 punti. Il Modena, attualmente fermo sullo 0-0 contro il Mantova, si porterebbe a quota 20, riducendo momentaneamente a tre lunghezze il distacco dai rosanero.

Alle spalle delle prime quattro posizioni, il Südtirol salirebbe a 16 punti, mentre il Benevento resterebbe fermo a 15 a causa dello svantaggio contro la Cremonese.

Proprio i grigiorossi sarebbero protagonisti di un importante balzo in avanti, raggiungendo quota 12 e allontanandosi dalle ultime posizioni.

Il programma della decima giornata proseguirà alle 17.15 con Catanzaro-Padova e alle 19.30 con Sampdoria-Entella. Domenica sera, alle 19.30, il Palermo ospiterà il Vicenza al Renzo Barbera, con l’obiettivo di consolidare il primato.

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