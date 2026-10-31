Serie B, 10ª giornata: Cremonese e Südtirol avanti, Modena-Mantova 0-0. I risultati dei primi tempi LIVE
Si sono conclusi i primi tempi delle tre gare delle ore 15 che aprono la decima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese conduce 1-0 contro il Benevento, mentre il Südtirol è avanti con lo stesso risultato sul Cesena. Reti inviolate, invece, nello scontro diretto d’alta classifica tra Modena e Mantova.
Risultati parziali che interessano da vicino anche il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 23 punti e atteso domenica sera dalla sfida contro il Vicenza allo stadio Renzo Barbera.
Cremonese-Benevento 1-0: lombardi avanti all’intervallo
La Cremonese chiude in vantaggio la prima frazione contro il Benevento. Il risultato di 1-0 consente momentaneamente ai grigiorossi di conquistare tre punti importanti per risalire la classifica.
Con questo punteggio, la Cremonese salirebbe a quota 12 punti, mentre il Benevento resterebbe fermo a 15, perdendo un’occasione per avvicinarsi alle prime posizioni.
Modena-Mantova 0-0: equilibrio nello scontro diretto
Termina senza reti il primo tempo di Modena-Mantova, uno degli incontri più attesi della decima giornata.
La formazione emiliana, seconda in classifica con 19 punti, cerca una vittoria per ridurre il distacco dal Palermo. Il Mantova, quarto a quota 17, punta invece a conquistare un risultato importante nella corsa alle prime posizioni.
Con il pareggio, il Modena salirebbe momentaneamente a 20 punti, portandosi a tre lunghezze dalla capolista rosanero. Il Mantova raggiungerebbe invece quota 18.
Südtirol-Cesena 1-0: altoatesini avanti dopo 45 minuti
Il Südtirol chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 contro il Cesena. Un risultato che, se confermato al termine della partita, permetterebbe alla formazione altoatesina di compiere un passo importante in classifica.
Con i tre punti, il Südtirol raggiungerebbe quota 16, superando momentaneamente il Pisa e il Benevento. Il Cesena resterebbe invece fermo a 11 punti.
Serie B, i risultati dei primi tempi delle ore 15
10ª giornata – Sabato 31 ottobre 2026
- Cremonese-Benevento 1-0
- Modena-Mantova 0-0
- Südtirol-Cesena 1-0
Risultati parziali al termine dei primi tempi.
Serie B, la classifica LIVE
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Palermo
|23
|2
|Modena
|20
|3
|Ascoli
|18
|4
|Mantova
|18
|5
|Südtirol
|16
|6
|Benevento
|15
|7
|Pisa
|15
|8
|Padova
|13
|9
|Cremonese
|12
|10
|Verona
|12
|11
|Avellino
|12
|12
|Cesena
|11
|13
|Carrarese
|10
|14
|Entella
|10
|15
|Arezzo
|10
|16
|Vicenza
|9
|17
|Juve Stabia (-4)
|8
|18
|Empoli
|7
|19
|Sampdoria
|5
|20
|Catanzaro
|5
Classifica provvisoria aggiornata ai risultati dei primi tempi delle gare delle ore 15. Le partite sono ancora in corso.
Palermo sempre in testa, Modena momentaneamente a -3
Il Palermo conserva il primo posto della classifica con 23 punti. Il Modena, attualmente fermo sullo 0-0 contro il Mantova, si porterebbe a quota 20, riducendo momentaneamente a tre lunghezze il distacco dai rosanero.
Alle spalle delle prime quattro posizioni, il Südtirol salirebbe a 16 punti, mentre il Benevento resterebbe fermo a 15 a causa dello svantaggio contro la Cremonese.
Proprio i grigiorossi sarebbero protagonisti di un importante balzo in avanti, raggiungendo quota 12 e allontanandosi dalle ultime posizioni.
Il programma della decima giornata proseguirà alle 17.15 con Catanzaro-Padova e alle 19.30 con Sampdoria-Entella. Domenica sera, alle 19.30, il Palermo ospiterà il Vicenza al Renzo Barbera, con l’obiettivo di consolidare il primato.