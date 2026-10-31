Serie B, il Palermo resta in vetta: la Cremonese batte il Benevento, pareggi per Modena e Mantova. Risultati e classifica aggiornata
Si apre con una vittoria della Cremonese e due pareggi il programma della decima giornata di Serie B. I grigiorossi superano 2-0 il Benevento, mentre terminano 1-1 sia Modena-Südtirol sia Mantova-Cesena. Risultati che consentono al Palermo di Filippo Inzaghi di conservare il primo posto in classifica con 23 punti, in attesa della sfida casalinga contro il Vicenza, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.
La formazione rosanero, ancora imbattuta dopo nove giornate, mantiene tre punti di vantaggio sul Modena, che sale a quota 20 dopo il pareggio interno contro il Südtirol. Gli emiliani, però, hanno disputato una partita in più rispetto al Palermo.
Cremonese-Benevento 2-0, i grigiorossi risalgono
Successo importante per la Cremonese, che supera il Benevento con il risultato di 2-0 e conquista tre punti preziosi per risalire la classifica.
La formazione lombarda raggiunge quota 11 punti dopo dieci partite, agganciando il Cesena. Si complica invece il momento del Benevento, fermo a 14 punti dopo dieci giornate.
Modena-Südtirol 1-1, occasione mancata per gli emiliani
Il Modena non va oltre l’1-1 contro il Südtirol. Un pareggio che permette agli emiliani di portarsi a quota 20 punti, senza però riuscire ad agganciare il Palermo.
La squadra altoatesina conquista invece un punto che la porta a quota 15, confermandosi nella zona centrale della graduatoria.
Mantova-Cesena 1-1, un punto a testa
Finisce in parità anche la sfida tra Mantova e Cesena. L’1-1 consente ai lombardi di salire a quota 17 punti, mentre i romagnoli raggiungono quota 11.
Il Mantova resta così nelle posizioni di vertice, alle spalle di Palermo, Modena e Ascoli.
Serie B, i risultati delle partite del 31 ottobre
- Cremonese-Benevento 2-0
- Modena-Südtirol 1-1
- Mantova-Cesena 1-1
Serie B, classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|23
|9
|2
|Modena
|20
|10
|3
|Ascoli
|18
|9
|4
|Mantova
|17
|10
|5
|Pisa
|14
|9
|6
|Benevento
|14
|10
|7
|Südtirol
|15
|10
|8
|Padova
|13
|9
|9
|Verona
|12
|9
|10
|Avellino
|12
|9
|11
|Cremonese
|11
|10
|12
|Cesena
|11
|10
|13
|Entella
|10
|9
|14
|Carrarese
|10
|9
|15
|Arezzo
|10
|9
|16
|L.R. Vicenza
|10
|9
|17
|Juve Stabia
|9
|9
|18
|Empoli
|7
|9
|19
|Sampdoria
|6
|9
|20
|Catanzaro
|5
|9
Classifica provvisoria, con alcune squadre ancora in attesa di disputare la decima giornata.
Palermo, contro il Vicenza l’occasione per allungare
Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle dirette concorrenti. Il pareggio del Modena rappresenta un’opportunità per i rosanero, che battendo il Vicenza potrebbero portarsi a 26 punti, aumentando a sei lunghezze il vantaggio sugli emiliani.
La squadra di Inzaghi si presenterà al Renzo Barbera con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il 3-3 conquistato sul campo del Pisa e festeggiare nel migliore dei modi il 126° anniversario della società.