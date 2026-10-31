Serie B, il Palermo resta in vetta: la Cremonese batte il Benevento, pareggi per Modena e Mantova. Risultati e classifica aggiornata

Si apre con una vittoria della Cremonese e due pareggi il programma della decima giornata di Serie B. I grigiorossi superano 2-0 il Benevento, mentre terminano 1-1 sia Modena-Südtirol sia Mantova-Cesena. Risultati che consentono al Palermo di Filippo Inzaghi di conservare il primo posto in classifica con 23 punti, in attesa della sfida casalinga contro il Vicenza, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

La formazione rosanero, ancora imbattuta dopo nove giornate, mantiene tre punti di vantaggio sul Modena, che sale a quota 20 dopo il pareggio interno contro il Südtirol. Gli emiliani, però, hanno disputato una partita in più rispetto al Palermo.





Cremonese-Benevento 2-0, i grigiorossi risalgono

Successo importante per la Cremonese, che supera il Benevento con il risultato di 2-0 e conquista tre punti preziosi per risalire la classifica.

La formazione lombarda raggiunge quota 11 punti dopo dieci partite, agganciando il Cesena. Si complica invece il momento del Benevento, fermo a 14 punti dopo dieci giornate.

Modena-Südtirol 1-1, occasione mancata per gli emiliani

Il Modena non va oltre l’1-1 contro il Südtirol. Un pareggio che permette agli emiliani di portarsi a quota 20 punti, senza però riuscire ad agganciare il Palermo.

La squadra altoatesina conquista invece un punto che la porta a quota 15, confermandosi nella zona centrale della graduatoria.

Mantova-Cesena 1-1, un punto a testa

Finisce in parità anche la sfida tra Mantova e Cesena. L’1-1 consente ai lombardi di salire a quota 17 punti, mentre i romagnoli raggiungono quota 11.

Il Mantova resta così nelle posizioni di vertice, alle spalle di Palermo, Modena e Ascoli.

Serie B, i risultati delle partite del 31 ottobre

Cremonese-Benevento 2-0

Modena-Südtirol 1-1

Mantova-Cesena 1-1

Serie B, classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 23 9 2 Modena 20 10 3 Ascoli 18 9 4 Mantova 17 10 5 Pisa 14 9 6 Benevento 14 10 7 Südtirol 15 10 8 Padova 13 9 9 Verona 12 9 10 Avellino 12 9 11 Cremonese 11 10 12 Cesena 11 10 13 Entella 10 9 14 Carrarese 10 9 15 Arezzo 10 9 16 L.R. Vicenza 10 9 17 Juve Stabia 9 9 18 Empoli 7 9 19 Sampdoria 6 9 20 Catanzaro 5 9

Classifica provvisoria, con alcune squadre ancora in attesa di disputare la decima giornata.

Palermo, contro il Vicenza l’occasione per allungare

Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle dirette concorrenti. Il pareggio del Modena rappresenta un’opportunità per i rosanero, che battendo il Vicenza potrebbero portarsi a 26 punti, aumentando a sei lunghezze il vantaggio sugli emiliani.

La squadra di Inzaghi si presenterà al Renzo Barbera con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il 3-3 conquistato sul campo del Pisa e festeggiare nel migliore dei modi il 126° anniversario della società.