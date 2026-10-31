Südtirol-Cesena 1-1, Possanzini deluso: «Abbiamo fatto passi indietro. Contro il Padova prestazione migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
possa

Il pareggio casalingo contro il Cesena non soddisfa Davide Possanzini, tecnico del Südtirol, che al termine della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B ha analizzato con severità la prestazione dei suoi uomini. L’allenatore altoatesino ha evidenziato le difficoltà della squadra nella gestione del pallone e nella costruzione delle occasioni offensive, sottolineando un passo indietro rispetto alla precedente gara contro il Padova.

Possanzini non nasconde la propria delusione: «Devo essere sincero: oggi abbiamo fatto passi indietro. Anche nella scorsa partita contro il Padova, pur avendo perso, ho visto una prestazione migliore. Oggi il Sudtirol è stato frenetico, ha fatto fatica nel possesso palla e non ha saputo creare grosse occasioni da gol. Devo cercare di capire da cosa sia dovuto il calo, forse ha inciso il fatto che era la terza partita in pochi giorni. Ho visto però una squadra passiva, a tratti bassa e non è questo quello che voglio».


Il tecnico ha poi ribadito la necessità di ritrovare l’identità di gioco, evidenziando come il risultato non possa essere l’unico parametro per valutare il percorso di crescita della squadra.

«La mia proposta di calcio è diversa e i calciatori lo sanno. Si può anche perdere, ma quando fai la prestazione è evidente che per la vittoria sia soltanto questione di tempo. Questo pareggio invece non mi lascia particolarmente soddisfatto, ma resto tranquillo perché tutto fa parte del nostro percorso di crescita. In una giornata così bisognava sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate, aver segnato con un pallone recuperato e una successiva ripartenza ben orchestrata deve farci capire che bisogna rimanere sul pezzo anche in una giornata storta».

Parole che fotografano l’insoddisfazione di Possanzini per una prestazione al di sotto delle aspettative, ma anche la volontà di proseguire con fiducia nel percorso intrapreso. Per il Südtirol sarà fondamentale ritrovare brillantezza nel palleggio, maggiore intraprendenza offensiva e continuità nell’arco dei novanta minuti.

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