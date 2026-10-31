Palermo Primavera, De Angelis dopo il 2-2 col Catanzaro: «Dominanti nel primo tempo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti»

Il Palermo Primavera conquista un punto contro il Catanzaro al termine di una sfida combattuta, conclusa sul risultato di 2-2 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci. Dopo il pareggio nella settima giornata del campionato Primavera 2, Girone B, il tecnico rosanero Stefano De Angelis ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la qualità del gioco espresso e la capacità dei suoi ragazzi di reagire nei momenti di difficoltà.

«È stata un’altra gara di alto livello da parte dei nostri ragazzi, che sono stati dominanti nel primo tempo al cospetto di una squadra attrezzata per vincere il campionato. Abbiamo sofferto un po’ nei primi 15 minuti della seconda frazione di gioco, quando la fisicità del Catanzaro ci ha messo in difficoltà», ha dichiarato l’allenatore rosanero.





De Angelis ha poi evidenziato soprattutto il carattere mostrato dalla squadra, capace di recuperare per due volte lo svantaggio. Dopo la rete iniziale di Pellegrini, il Palermo aveva trovato il pareggio con Amato, prima del nuovo vantaggio calabrese firmato da Socco all’80’. A ristabilire definitivamente l’equilibrio è stato Ribaudo, autore del gol del 2-2 all’85’.

«I ragazzi hanno poi tirato fuori ancora una volta il carattere, non mollando mai e credendoci fino all’ultimo. La squadra oggi ha dimostrato di potersela giocare contro tutti se mette in campo l’intensità e la qualità che sa di avere».

Parole di soddisfazione da parte del tecnico, che ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella ripresa ma ha anche sottolineato la personalità dei suoi giovani calciatori. Il pareggio contro una formazione indicata dallo stesso De Angelis tra le candidate alla vittoria del campionato rappresenta un ulteriore banco di prova per il percorso di crescita della Primavera rosanero