Modena-Mantova 1-1, Galloppa: «Vittoria buttata, abbiamo perso una marcatura. Grande partita, meritavamo i tre punti»

Il Modena si ferma sull’1-1 contro il Mantova nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai gialloblù, raggiunti dagli avversari dopo una prestazione giudicata molto positiva dal tecnico Daniele Galloppa. La formazione emiliana sale così a quota 20 punti, restando a tre lunghezze dal Palermo capolista.

Al termine dell’incontro, Galloppa ha analizzato la gara, soffermandosi sull’episodio che ha determinato il pareggio, sul nuovo assetto tattico e sulle condizioni di alcuni giocatori. Spazio anche alle decisioni arbitrali e all’espulsione revocata a Radaelli.





Galloppa: «Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il gol subito»

Il tecnico del Modena non ha nascosto il rammarico per una vittoria sfumata a causa di una disattenzione difensiva.

«Vittoria buttata perché abbiamo perso una marcatura in area. Peccato, perché è l’unica occasione che abbiamo concesso agli avversari. Abbiamo fatto una grande partita, ci siamo abbassati l’ultimo quarto d’ora perché avevamo poche energie».

Galloppa ha poi sottolineato la qualità della prestazione, soprattutto nella prima frazione di gioco, considerando il poco tempo avuto a disposizione per preparare il nuovo sistema tattico.

«Sono incredibilmente sorpreso dal primo tempo che abbiamo fatto, solo ieri avevamo provato questo 3-5-2».

Il pareggio lascia inevitabilmente qualche rimpianto, ma il bilancio complessivo degli ultimi impegni rimane positivo.

«C’è rammarico per i tre punti non conquistati perché sarebbero stati grande energia per il momento che stiamo passando, ma il bilancio di queste tre partite in una settimana è sicuramente positivo».

Azzi e Nador: le condizioni dei due giocatori

L’allenatore ha poi fatto il punto su Azzi, invitandolo a proseguire il proprio percorso di crescita senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà.

«Deve continuare a lavorare e stare sereno, sono sicuro che tornerà il giocatore forte che conosciamo».

Nessuna particolare preoccupazione, invece, per Nador, costretto a fare i conti con un problema fisico durante la partita.

«Solo crampi. Ha fatto un’altra grande partita».

La scelta di Acquah: «Volevo più energia in mezzo al campo»

Galloppa ha spiegato anche le ragioni dell’inserimento di Acquah, una decisione legata alla necessità di dare maggiore intensità al centrocampo nella fase conclusiva dell’incontro.

«Bianco era ammonito, ci stavamo abbassando e volevo energia in mezzo al campo. Era una partita di livello, uomo su uomo contro una squadra forte che ha qualità e fisicità».

Il tecnico ha quindi invitato il giocatore a continuare a lavorare per ritrovare il rendimento atteso.

«Speravo ci potesse dare qualcosa di più, deve rimanere tranquillo e continuare a lavorare».

Galloppa sugli arbitri: «Mi piace il nuovo regolamento, ma così si va oltre»

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Modena ha espresso alcune considerazioni sulla direzione arbitrale e sull’applicazione delle nuove indicazioni regolamentari.

«Il regolamento nuovo ci fa giocare di più e c’è più ritmo e questo a me piace. Ma da lì a non fischiare quasi mai, secondo me si va oltre».

Galloppa ha poi commentato l’episodio dell’espulsione inizialmente assegnata e successivamente revocata a Radaelli.

«L’espulsione revocata a Radaelli non l’ho neanche rivista, c’è il Var e deve decidere bene. Mi hanno detto che ha preso Santoro sulla gamba e non sulla caviglia, quindi è giusto così».

Modena a tre punti dal Palermo

Il pareggio contro il Mantova porta il Modena a quota 20 punti dopo dieci giornate, a tre lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, che deve ancora disputare la propria partita contro il Vicenza.

Per la formazione emiliana resta il rammarico di non aver sfruttato una prestazione convincente per conquistare l’intera posta in palio. Galloppa, tuttavia, guarda con fiducia ai segnali arrivati dalla squadra, soprattutto per la capacità di adattarsi rapidamente al 3-5-2 e per il rendimento mostrato nell’arco di tre partite ravvicinate.